越跌越買！00919周均成交量成台股之冠…連8次配息維持新高、年化超過10％

上週五（28日），台股持續下跌，最終收盤大跌348.87點，報21602.89點，創下自2024年9月11日以來的新低點，並使得台股周線收黑，統計一周大盤跌幅為2.73%。觀察上市櫃2162檔股票，近一周成交量前十名中有6檔為ETF，其中高息型股債ETF佔了4檔，分別為00919群益台灣精選高息、00937B群益ESG投等債20++、00878國泰永續高股息及0056元大高股息。00919更是連續8次配息維持新高，年化配息率超過10%，吸引投資人趁低買進，以周均成交量10.1萬張成為台股之冠，成為上市櫃中人氣最旺的熱門股。

市場法人指出，台股ETF的人氣依然不減，尤其是高息型產品更受投資人青睞，00919的人氣持續上升，已然成為台股ETF的成交王。今年以來，無論在成交量或報酬率上，00919均展現了價量齊揚的優異表現。從其成立以來的8次配息金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可見其穩定的階梯式配息政策，深受許多投資人及存股族的喜愛。投資人為了降低存股成本，因此在股市下跌時選擇越跌越買，形成最佳的人氣王。

根據了解，00919的選股邏輯主要是「精準高息」，從市值前300大股票中挑選已公布股利的股票，並剔除已除息的個股，從而有效率地選出高股息股票作為成分股。由於00919的成分股涵蓋各行各業，因此不論是哪個產業，只要是當年具高配息和成長性的股票，都有機會被納入，滿足投資人對配息成長潛力及實際高配息的雙重需求。

00919基金經理人謝明志表示，川普2.0隨時可能引發市場震盪，為了抵禦金融市場的波動，ETF的配置不可或缺，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護也相對不受利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，成為投資人穩健投資的良好選擇。儘管台股大盤近期跌破短、中、長期均線，但隨著融資金額減少、籌碼沉澱，後市的多方格局將更為有利。整體而言，預計台灣企業在2025年的獲利增長約16%，中長期不看淡台股，因此若盤勢出現回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF的持股數量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。