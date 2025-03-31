今年以來的跌幅跟股災比僅「小菜一碟」！達人：長期投資人反而開心進場撿便宜

川普政策不確定性、通膨難降溫、經濟前景不明、美中貿易戰升溫、地緣政治風險、AI泡沫...等，在種種利空衝擊之下，近一個月的股市陷入恐慌。今年迄今，標普五百指數跌幅4.9%、台股加權指數跌幅5.38%；如果從2月的高點起算，標普五百指數迄今跌幅9.2%、台股加權指數跌幅8.96%。美股四大指數與台股加權指數再次跌破年線，而且似乎還沒有止跌跡象，股神巴菲特的波克夏公司目前持有現金高達3340億美元（約新台幣11兆元），背後含意引來諸多揣測。

近五年才開始投資股票的版友，正好趕上一波大多頭，會有一種股市只漲不跌的錯覺。

一旦遭遇真正的金融海嘯，股市跌幅50%起跳、低檔盤整數月至數年，意志不堅的投資人會徹底絕望。進入股市，就要有股票資產大幅縮水的心理準備。台股與美股今年截至目前為止的跌幅，其實不過是小菜一碟，沒必要過度驚慌。

股市陷入空頭，真正需要恐慌的是投機客，融資融券、期貨權證、股票質押、短期信貸...等，這類投機客必須短線回收資金，賭對方向就開心發財、賭錯方向就萬劫不復。如果您和版主一樣是長期投資人，主要投資市值型或高息型ETF，而且是閒錢投資，那麼恐慌的市場可以說是來送禮物的聖誕老人，應該要開心進場撿便宜，而不是跟著恐慌、胡亂買賣。

目前市場看空的意見似乎壓過看多，恐慌情緒揮之不去，短線似乎難樂觀看待，至於會跌到哪裡、會低檔盤整多久，沒有人能準確預測。接下來，美國將有多項經濟數據出爐，例如ISM製造業指數、初領失業救濟金人數...等，如果這些經濟相關數據持續惡化，股市就很有可能繼續往下沉淪。不少機構法人認為，美國第一季經濟可能呈現萎縮，這也許是近期資金不斷撤退、股市跌不停的原因之一。如果經濟真的陷入衰退窘境、AI真的只是個泡沫，再跌個10%、20%並非不可能，尤其享有高本益比的科技股，會面臨更大幅度的估值修正。

經濟持續成長或衰退、股市多空，其實都是正常的景氣循環。2024年股市行情大好，投資人賺飽飽，今年股市若是全年區間盤整或走跌，也不過是循環的一部分，沒什麼好大驚小怪的。

不要問版主股市何時止跌、何時重回多頭，版主不知道。股市長期始終是往上走的，抱持著這個信念，版主選擇一直待在市場、定期買進。跌幅較深的市值型與科技型ETF是版主優先考慮增持的標的，高息型ETF跌幅小，版主反而會建議不用急著買。

投資股市最佳的時機是十年前，次佳就是現在。對於長期投資人而言，市場大特賣是撿黃金的好機會。只要做好市場也許繼續下挫20%、30%的心理準備、只要做好資金控管（不胡亂融資）、只要挑選好標的（不會選個股就安分投資ETF），市場空頭總會有結束的時候，不要等到股市收復失土了才抱怨當初為什麼不勇敢進場。

版主選擇待在市場、持續買進，這是版主個人的操作模式。至於各位版友們選擇何種策略，是否暫停買進、等待落底訊號浮現，或者先賣出再買回，還請版友們自行審慎評估，盈虧自負。

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