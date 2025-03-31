00878、00713、00915…三檔最抗跌的高股息ETF！KN先生：28號單日來看它略勝一籌

台股最近修正台積電下跌到952，對市值型ETF來說壓力極大，因為這是主殺區，很多人愛買高息ETF但是如果他不抗跌那拿了股息，價差賠掉那也等於沒賺。

我目前個人持有的ETF中，在最近最抗跌的三檔ETF分享

今天我們就來看這三檔ETF...

凱基優選高股息30（00915） 國泰永續高股息（00878） 元大台灣高息低波（00713）

00915

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00915跌幅0.59%；00915在去年7~8月份大盤下跌時抗跌表現也很好！

金融保險28.09%

半導體業20.46%

其他11.89%

光電業11.81%

航運業7.65%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.中租-KY8.22%

2.聯電8.00%

3.中信金7.96%

4.兆豐金7.77%

5.長榮航7.50%

6.瑞儀6.61%

7.聯詠5.56%

8.聯強4.81%

9.群益證4.79%

10.台新金4.61%

00878

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00878跌幅0.6%。

00878主打永續高股息策略，科技股為主

半導體業26.69%

電腦及週邊設備業26.38%

金融保險22.59%

通信網路業8.80%

紡織纖維2.79%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.聯詠6.17%

2.聯發科5.43%

3.華碩5.13%

4.日月光投控3.91%

5.瑞昱3.90%

6.聯電3.72%

7.仁寶3.61%

8.光寶科3.40%

9.世界3.36%

10.中信金3.32%

00713

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00713跌幅0.65%。

00713則是以「低波動、高股息」為主要投資策略。

金融保險28.09%

半導體業20.46%

其他11.89%

光電業11.81%

航運業7.65%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.台灣大9.61%

2.統一9.28%

3.遠傳8.77%

4.統一超5.96%

5.台新金3.58%

6.華南金3.52%

7.聯發科3.02%

8.中信金2.95%

9.玉山金2.40%

10.洋基工程2.33%

00713通常被視為抗跌高息代表作，就28日單日來看00915略勝一籌

總結：高股息也有防守性

當大盤走空時，選擇具備抗跌特性的ETF非常重要，不過要講穩定性還是電信、食品、金融三種組合是最好的，再怎麼樣食品還是要吃東西，有食品類穩盤的效果最佳，雖然電信股難有成長性，但極抗跌、金融會比前兩種波動大中長期來看避險效果也不錯。

但是空頭最佳避險終極手段還是直接做空，但這也是有尬空風險一不小心就被多空雙巴，再來就是持有現金甚麼都不動。

第三種就是持有債券，我覺得偏穩健積極的話，上述的三檔ETF加上債券再加上一定比例的現金，準備撈底應該算是不錯的組合了。

你對這三檔ETF有何看法？是否有其他防守型ETF也是你的心水選擇？歡迎留言分享你的投資觀點！

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