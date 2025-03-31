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00878、00713、00915…三檔最抗跌的高股息ETF！KN先生：28號單日來看它略勝一籌

聯合新聞網／ KN先生
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

大盤走空？這三檔ETF最抗跌！成分股大解析

台股最近修正台積電下跌到952，對市值型ETF來說壓力極大，因為這是主殺區，很多人愛買高息ETF但是如果他不抗跌那拿了股息，價差賠掉那也等於沒賺。

我目前個人持有的ETF中，在最近最抗跌的三檔ETF分享

今天我們就來看這三檔ETF...

凱基優選高股息30（00915）

國泰永續高股息（00878）

元大台灣高息低波（00713）

00915

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00915跌幅0.59%；00915在去年7~8月份大盤下跌時抗跌表現也很好！

金融保險28.09%
半導體業20.46%
其他11.89%
光電業11.81%
航運業7.65%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.中租-KY8.22%
2.聯電8.00%
3.中信金7.96%
4.兆豐金7.77%
5.長榮航7.50%
6.瑞儀6.61%
7.聯詠5.56%
8.聯強4.81%
9.群益證4.79%
10.台新金4.61%

00878

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00878跌幅0.6%。

00878主打永續高股息策略，科技股為主

半導體業26.69%
電腦及週邊設備業26.38%
金融保險22.59%
通信網路業8.80%
紡織纖維2.79%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.聯詠6.17%
2.聯發科5.43%
3.華碩5.13%
4.日月光投控3.91%
5.瑞昱3.90%
6.聯電3.72%
7.仁寶3.61%
8.光寶科3.40%
9.世界3.36%
10.中信金3.32%

00713

3月28日台股大盤跌幅1.59%，00713跌幅0.65%。

00713則是以「低波動、高股息」為主要投資策略。

金融保險28.09%
半導體業20.46%
其他11.89%
光電業11.81%
航運業7.65%

前十大持股

資料時間：2025/02/01

1.台灣大9.61%
2.統一9.28%
3.遠傳8.77%
4.統一超5.96%
5.台新金3.58%
6.華南金3.52%
7.聯發科3.02%
8.中信金2.95%
9.玉山金2.40%
10.洋基工程2.33%

00713通常被視為抗跌高息代表作，就28日單日來看00915略勝一籌

總結：高股息也有防守性

當大盤走空時，選擇具備抗跌特性的ETF非常重要，不過要講穩定性還是電信、食品、金融三種組合是最好的，再怎麼樣食品還是要吃東西，有食品類穩盤的效果最佳，雖然電信股難有成長性，但極抗跌、金融會比前兩種波動大中長期來看避險效果也不錯。

但是空頭最佳避險終極手段還是直接做空，但這也是有尬空風險一不小心就被多空雙巴，再來就是持有現金甚麼都不動。

第三種就是持有債券，我覺得偏穩健積極的話，上述的三檔ETF加上債券再加上一定比例的現金，準備撈底應該算是不錯的組合了。

你對這三檔ETF有何看法？是否有其他防守型ETF也是你的心水選擇？歡迎留言分享你的投資觀點！

◎本文內容已獲KN先生授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 大盤 季配息

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