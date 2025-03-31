債券漲了該停利或抄底股市？專家曝光「兩原因」：不用出場

根據資料顯示，台灣ETF資金有一半都在債券，2025年美債行情開始反彈，不少人從2023年套牢到現在，是不是應該趁著行情反彈而賣債換股，這次來跟你聊聊關於債券的幾個看法。

2025年美債行情突然回升，還記得年初時市場有多悲觀嗎？

當時一來是擔心川普上任之後的大撒鈔政策，二來認為經濟正走強，股市多頭會持續向上，結果走勢跟大家想的完全不同，從2025年元月的美國十年期公債殖利率來看，最高出現在1月13日的4.79%，接著殖利率一路下跌，在FED甚至沒有降息的情況下，殖利率最近走低到4.1%左右，這代表債券價格持續上漲。

再參考金管會統計2025年元月底的數據，國內十二家國銀管理台灣富豪戶的總資產，目前規模高達1.44兆，其中存款占比從2023年七月的53.2%降低到45.9%，這是最近兩年來的新低，但債券佔比上升到13.8%，反而寫下新高紀錄，這代表有錢人的資金陸續進到債市裡面，而且因為照慣例來說，有錢人投資都不會是短線進進出出，合理懷疑台灣的有錢人很多都看好債券未來行情。

進一步思考造成債券行情走高的原因，除了川普找馬斯克成立政府效率部，大砍政府部門的肥貓之外，所以不打算用力印鈔票，而是優先處理債務問題，再加上川普頻頻在國際間出手，包含台積電擴廠、烏俄戰爭協商再到全球關稅戰，在每天市場氛圍都亂七八糟的情況下，股市投資人嚇都嚇死，還是把資金放到相對穩健的債券市場避險一下好了。

但投資債券，當然不能憑感覺買賣，也沒有什麼送分題，市場上很多人都是聽財經網紅的建議買進，到現在也不知其所以然，真正影響債券多空，除了籌碼因素以及FED利率政策，還有更多總經因素會牽動走勢，接下來先幫大家整理幾個2025年可能決定債券走勢的關鍵因素。

債券2025年出現多頭行情有三個主要的因素

首先是川普祭出開源節流的手段：開源的第一步就是關稅戰，川普利用關稅強迫外國企業到美國本土投資，這有機會增加美國更多的就業商機及稅收，另外也宣布外國投資人可以購買五百萬美元一張的金卡，直接允許有錢人課金買綠卡，甚至取得美國公民身份，據說現在已經有25萬個富豪在排隊。

第二是節流，第一步就是暫停烏克蘭軍援，另外也停止拜登時期的綠能補貼政策，砍掉電動車及離岸風電的補助，再加上新成立的政府效率部，公務員肥貓也被砍掉不少。

再來是股市恐慌：川普上任就啟動貿易戰，甚至主動找中國、俄羅斯領導人拉近關係，並討論後續合作的可能性，讓大家開始霧裡看花，有時候還自己去戳股市的泡泡，親口說我不想預測美國經濟是不是會陷入衰退，這句話就把投資人嚇死了。最近標普500創下2022年以來最大的修正，輝達跌掉1/3，特斯拉更是直接股價腰斬，當股市出現恐慌暴跌，債券自然會成為資金避風港。

最後是利率政策：根據FED WATCH的市場預期，雖然2025年還沒開始降息，但到了年底的基準利率很可能至少降兩碼，多一點甚至會到四碼，這也直接刺激債市多頭發展，當基準利率變低，相對於債券利率比較高，就有機會帶動資金流入債市。

在這幾個債券利多因素帶動下，也難怪最近債蛙都笑了。

上漲該出場停利？

再來要提到債券解套了，是不是應該出場，先說結論，不用，這有兩個原因。

第一個是出場換錢，當然就要找到更好的標的停泊，你總不能一直放定存吧。

只不過因為沒人能猜準債券未來走勢，而且有時候債券上漲也不代表股市就會跌，所以最好的方式就是多策略配置，同時持有股票跟債券，所以你的債券部位不必出場，但領到債息之後的現金流，可以投資新的配置。

第二個是股債配的重要性：不用理會債券的短期波動。尤其是長債，有時遇到總經因素的波動，震盪起來甚至比股市更強，但擺著領配息，你就把債券領配息當作你出租房屋領房租一樣，只要每個月有房租可以領就好，你也不會三不五時去盯著房價漲跌吧。

投資債券是長期的事情，主要是為了配置避險部位，重點是停泊資金加上穩健領配息，如果還有價差可以賺就當作是天上掉餡餅，多賺的，但沒有也不要太糾結。

結論

看到債券上漲，我不建議你提早獲利入袋，因為你不知道債券可以漲到什麼程度，也沒人知道，賣光債券換成股票不一定更賺。不如加強股債配置，股債整體部位持續穩健成長，你就立於不敗之地。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：債券漲了該抄底股市嗎？

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