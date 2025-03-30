台股永續ETF 韌性強

川普關稅衝擊市場，台股已跌破各均線。在哀鴻遍野中，具永續題材的台股ETF獲資金避險青睞，八檔台股永續ETF不論2月來或今年來績效都打敗大盤，其中，台新永續高息中小（00936）、FT臺灣永續高息、兆豐永續高息、永豐ESG低碳高息等四檔今年來均正報酬。

近期權值股成外資提款機，權王台積電股價相較年初高點1,160元已回檔約二成，拖累台灣加權股價指數大幅拉回。台新永續高息中小ETF經理人黃鈺民表示，受美國課徵對等關稅及清明連假影響，近期台股交投明顯轉清淡，加權指數維持區間震盪，整體權值股表現較差，預期在關稅議題發酵完畢前，大型權值股仍將面臨壓力，短期不易有顯著反彈，反觀以中小型股為主的櫃買指數表現優於大盤，建議優先布局。

黃鈺民表示，投資人在選股時，除注重公司是否能持續獲利與穩健成長外，公司是否具有ESG永續經營理念亦為關注重點之一。2月來績效第一的台新永續高息中小ETF追蹤臺灣永續高息中小型指數，今年來在ESG ETF類別中表現名列前茅，也是唯一一檔聚焦永續、高息、中小型股的台股ETF，以現階段台股拉回震盪期間，可留意逢低布局機會，可與其他市值股票型及債券型ETF產品互補，增進投資人資產配置完整程度，降低持股重疊性，達到投資組合分散風險效果。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻表示，在市場波動加劇時期，高息投資策略的價值更加凸顯，股價愈跌，股利率反而愈高。展望後市，江明鴻特別看好三大產業方向，一是具備防禦性質的公用事業與消費必需品，這類產業在經濟波動時期仍能維持穩定現金流；二是受惠於利差擴大的金融業；三是具備通膨抗壓性的能源與基礎建設產業。

面對近期市場波動，建議投資人採取70%、30%的核心衛星配置策略，將70%資金配置於高股息ETF以獲取穩定收益，30%則投資個股以追求資本增值，並根據市場變化適時調整，在追求穩定收益之餘，把握市場輪動機會。

永豐ESG低碳高息ETF追蹤指述的選股邏輯則是篩選出ESG高分且低碳的好企業，持股包含2024年稅後盈餘首度突破兆元，預期2025年獲利也將表現亮眼的金融業，金融股是內需股，較不受到關稅戰影響，加上殖利率題材，今年整體普遍看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。