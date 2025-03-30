持股市值1877萬！小師傅：00929換成00713累積67張一年增30幾萬左右配息

去年12月初的時候，持股市值是1810萬元，到今年3月底時來到1877萬元，今年的最高市值曾來到1970萬元，但因為這陣子下跌和配息的持股都尚未填息，所以又回到了1877萬。

今年我把原本持有的00929換成00713，目前00713 累積也來到67張了，這樣一年又可以增加30幾萬左右的配息，這樣一來，我又可以支撐更大的槓桿了，只要我的現金流越強大，我的總資產就可以每年增加的更快。

為什麼呢？因為領息對我的好處可增加所得，進而來幫助信貸額度每年增加，額外的額度再去買股，然後再去質押，這樣就可以槓上加槓，最後，當課稅級距稅率接近12%時，我就會慢慢轉換成海外配息所得，或者選擇不配息的標的來讓資產繼續成長，所以，投資真的沒有什麼所謂的最佳股票，只有符合自己的策略才是真的

在此小弟還是提倡

風險第一

利潤第二

適度槓桿安心睡覺

千萬不要過度擴張

投資都有風險

只是選擇自己能接受的風險

賺取自己能承受的%數

投資只有相對風險小

沒有絕對沒有風險的

投資就是要有風險意識

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。