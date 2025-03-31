00945B買債領息務必要…年化配息率近8％、僅7天就填息！川普「一張嘴」通膨再起

近期，川普對「所有非美國製造的汽車」徵收25%關稅的消息，進一步增加了市場的不確定性。28日早盤，台股以21836.16點開盤，最終收於21602.89點，下跌348.87點，跌幅達1.59%。

當前市場環境中，資金逐漸流向債券，特別是非投資等級債券變得越來越受歡迎。凱基美國非投等債（00945B）年化配息率近8%，殖利率也相當可觀超過8％，僅7天內就完成填息，對尋求穩定收益的投資人是不錯選擇。

近期，10年期債券的殖利率從4.8%降至4.2%，之前許多美國債券投資人紛紛解套，轉向非投資等級和投資等級債券；因聯準會的降息時間和幅度仍不明朗，價差空間的期待也遙遙無期，不確定的全球經濟環境中，與其靜待不如積極轉向票息更高的非投等債與投等債，追求更穩定投資回報。

投資者可適度放寬信評標準，以擴大票息收入機會。以00945B為例，剔除CCC等級的低評級債券，不僅能進一步控制成分債的違約風險，還能透過優化指數選債機制，挑選出優於追蹤指數的平均票面利率與平均殖利率。

據去年第四季美國企業的財報及個人所得數據，美國經濟動能持續穩健，預計今明兩年美國企業的違約率將維持在1.25%至2.0%的歷史低位，低於非投資等級債券長期平均違約率的3%。

00945B的年化配息近8％。在市場不安情緒持續，資金投往避險安穩領息債券商品，00945B無疑是投資者配置資產的核心選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。