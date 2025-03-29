退休族解定存搶買 拆解高股息ETF狂熱

ETF是近年最夯的金融商品之一，投信公司陸續發行高股息、季配、月配等各類型ETF，吸引市場資金投入；銀髮族甚至將退休金或定存解約搶買ETF，但殘酷的現實卻是未必真的能賺到錢，收益也不見得比定存好。

ETF（Exchange Traded Fund）為指數股票型基金，是一種由投信公司發行、並在證券交易所掛牌的共同基金，最常見的就是追蹤大盤指數、特定產業指數，規劃投資一籃子的成分股票，更有交易石油期貨等高風險性質金融商品的ETF。

高股息ETF最熱門 不保證獲利但靠過去績效吸睛

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，從與客戶互動的經驗觀察，銀髮族近年開戶數增加，不見得是解定存買ETF，也可能是解約壽險投資型保單，把資金挪到證券商開戶，當時造成排隊搶買ETF，還不一定買得到。

他說，會有這種現象，原因就是投資型保單的宣告利率僅2至3%，相對於ETF的7%、8%報酬率，根本無法留住銀髮族，他們寧願把錢拿到券商開戶，排隊申購ETF。

不過，黃國偉直言，ETF的7%、8%報酬率是指過去績效，投信公司發行ETF等共同基金，申購說明書一定會有「過去績效不保證未來獲利」這類警語。台股多頭格局下，高股息ETF有7%、8%報酬率不稀奇；但股市不會永遠多頭，一旦行情走空，要有這樣的報酬率仍有難度。

他解釋，多數高股息ETF的遊戲規則是建立在多頭市場的環境，台股現金殖利率大約只有3%多，有7%以上殖利率的股票才100多檔。「高股息ETF，為何能號稱7%、8%年化報酬率，答案就是把淨值拿來配息，等於拿自己的錢配給自己」；但台股近半年呈現震盪修正格局，導致近期很多高股息ETF「破功」，配息持續走低。

富邦投信委託中華經濟研究院進行2024「國人安心樂活享退調查」，結果顯示，已退休族群運用ETF的投資比率，已從2017年的1.44%，大幅上升到38%。

調查顯示，退休族投資配息型ETF熱度持續升溫，高達86.13%的受訪者表示曾購買這類投資產品，尤其季配型ETF以50.73%占比居首，月配型占比25.12%居次。

高股息ETF在媒體大幅報導，以及投資人口耳相傳下，被形塑成穩定獲利的金融商品；很多人只看到報酬率7%、8%的高股息，卻未想到股市行情向下之際，報酬率陡降，甚至勉強用淨值配息、侵蝕本金的疑慮。證期局表示，投信發行ETF絕對不能保證獲利，即便暗示保證獲利也不行，投信發行ETF資訊務必表達清楚，避免誤認為保證獲利。

銀髮族追捧ETF像趕時髦 應避免偏聽

針對銀髮族解定存、投資型保單，一窩蜂似的買ETF現象，政治大學財務管理學系名譽教授周行一表示，從學術研究的觀點來看，銀髮族搶買ETF有幾個可能原因。首先，人容易被時髦的東西吸引，受最新報導的內容影響，在媒體、網路傳播影響下，ETF被大量報導，因而吸引投資者，「人容易被接觸的新聞影響」，這是行銷的基本理論。

周行一認為，ETF是隨手可得的投資訊息，投資人很容易就被吸引，此即學術上所謂「花車現象」。因人喜歡跟著熱鬧走，好比看到路上很多人排隊買吃的東西，其實自己不知道這家店的東西好不好吃，卻只因看到大家排隊，就認為應該不錯，彷彿在國外的嘉年華盛會，大家都想上花車。

「花車現象」還有一種經典類型，周行一直言，人就是「怕錯過這次好機會」（Fear of missing out；FOMO）。人都怕錯過機會，投資股市也同樣怕錯過這次賺錢好機會，擔心以後沒錢賺，或者擔心退休金不夠多。因此，行銷手法便鎖定人的害怕點行銷，投其所好的方式。

他解釋，上述此類行銷手法，不只限於ETF，也是常見的保險行銷手法。金融商品的行銷沒什麼不好，資本主義就是利用人性來行銷；若遇到買不起房子的客人，就提供長期房貸。

同樣地，在想賺錢又怕錯過機會的情況下，便造成搶買「大家在談的時髦金融商品」現象。手邊沒錢的人只好解定存、解保單契約，甚至抵押房子、質借股票買ETF這類金融商品，此即「認知的偏誤」，投資人可能因認知偏誤受到傷害。更有甚者，連詐騙集團也利用這種「認知的偏誤」，進行理財詐騙。

為避免在「花車效應」下，銀髮族受大量ETF新聞資訊影響，進而產生認知偏誤，投入不適合自己的投資行為，他建議，人生最好要有理財規劃，務實地選擇適合自己的金融商品，千萬不要想一夕致富，也不要好高騖遠。

銀髮族投資要量力而為 雙向了解金融商品優缺點

周行一認為，「沒本事到匈牙利買城堡，就在台灣買一棟小房子；住不起台北高價的房子，就到其他城市買便宜點的房子。」人生下來就是不平等，不是每個人都很有錢，除非運氣好，畢竟像巴菲特（WarrenBuffett）這種靠投資賺大錢的人終究是少數。尤其是銀髮族，獲利目標宜設定一般水準，千萬不要貪心。

文化大學新聞系教授胡幼偉表示，雖然媒體、網路充斥投資ETF正面消息，但同樣地，有關ETF負面的訊息也可輕易獲得；從訊息傳播的角度來談，銀髮族買ETF應該要接觸「雙面訊息」，避免偏聽。

胡幼偉解釋，說ETF好的訊息很多，但也同樣有很多負面訊息，網路上常見抱怨投資ETF的失敗經驗，現在網路這麼發達，好壞說法應該都能找到，滿足基本的「雙面訊息」取得；若是擔心誤信網路錯誤訊息，可以找可靠的人幫忙分析，綜合判斷後再出手。

他說，在郵局、銀行定存利率偏低的情況下，ETF這類共同基金經媒體宣傳、投資達人推薦後，便吸引很多銀髮族在內的投資人。尤其投資ETF可賣掉部分或全部出清，有別於手續麻煩及違約金問題的定存解約，也是吸引銀髮族買ETF的原因之一。

胡幼偉坦言，每個人的口袋深淺不同，有人錢多不在乎，但多數人終需量力而為，不要輕信少數媒體或理財達人，說不定他們極力推薦特定金融商品的背後，還存在特殊目的，畢竟「沒有從天上掉餡餅下來」的道理。他建議，不要把全部資金押在同一標的，當然也不要把所有的錢都拿去買ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。