開槓桿買債券ETF…月爽領10%債息！網友熱議：高勝率真的無風險？

近日在Threads上，一位投資人分享了朋友的投資計劃，計劃透過信貸和債券ETF實現資本增值。該計劃涉及200萬元的信貸資金，以約3%的利率借出，並投資於月配息約5%至6%的債券ETF。接著，計劃將這些債券ETF質押，利用質押所獲得的資金進一步再投入債券ETF，以期實現資金的雙倍增長。目前，該投資者持有00937B，預計將再投資於00982B，並預測每月的配息將增至10%至12%。

「月配息5-6%？ 20個月回本？ 哪來的 我也要」、「放定存的都傻了？」、「信貸要本利還啊」、「計劃趕不上變化 韭菜都是被美好預想養大的」...此計劃引發網友熱烈討論，留言中不乏對月配息的質疑與對槓桿風險的警示。

確實信貸需還本金和利息，除非每年重新轉貸（利率恐提高）；若先信貸並預留一年的本息，能降低風險。或把信貸資金先分攤至1至12個月的高利活存或定存來償還信貸，一年後再進行增貸，實際上只需投入6至7成的資金。

風險較低的方式是自行備好資金買債券ETF，再將標的質押。利用債息殖利率大於質押，對股市在相對高點時，債券的回檔風險較小，是一種較保守，能穩領債息並期待價差的方式。

但債券主要用於避險雙品，儘管網友分享的方式有其可行性，但任何投資皆有風險，仍需謹慎考量。

文中提到的富蘭克林華美20+投等美元公司債（00982B），配收屬海外所得，免繳二代健保補充保費，且750萬元以內免課個人所得稅，對於有現金流需求的人來說，具備一定的穩定性，產品即將於4月7日募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。