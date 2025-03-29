快訊

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

余答應之後又出事…《甄嬛傳》這妃子被爆賣假包！鐵粉哭：別害下架看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

開槓桿買債券ETF…月爽領10%債息！網友熱議：高勝率真的無風險？

聯合新聞網／ 郭耿瑞
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

近日在Threads上，一位投資人分享了朋友的投資計劃，計劃透過信貸和債券ETF實現資本增值。該計劃涉及200萬元的信貸資金，以約3%的利率借出，並投資於月配息約5%至6%的債券ETF。接著，計劃將這些債券ETF質押，利用質押所獲得的資金進一步再投入債券ETF，以期實現資金的雙倍增長。目前，該投資者持有00937B，預計將再投資於00982B，並預測每月的配息將增至10%至12%。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

「月配息5-6%？ 20個月回本？ 哪來的 我也要」、「放定存的都傻了？」、「信貸要本利還啊」、「計劃趕不上變化 韭菜都是被美好預想養大的」...此計劃引發網友熱烈討論，留言中不乏對月配息的質疑與對槓桿風險的警示。

確實信貸需還本金和利息，除非每年重新轉貸（利率恐提高）；若先信貸並預留一年的本息，能降低風險。或把信貸資金先分攤至1至12個月的高利活存或定存來償還信貸，一年後再進行增貸，實際上只需投入6至7成的資金。

風險較低的方式是自行備好資金買債券ETF，再將標的質押。利用債息殖利率大於質押，對股市在相對高點時，債券的回檔風險較小，是一種較保守，能穩領債息並期待價差的方式。

但債券主要用於避險雙品，儘管網友分享的方式有其可行性，但任何投資皆有風險，仍需謹慎考量。

文中提到的富蘭克林華美20+投等美元公司債（00982B），配收屬海外所得，免繳二代健保補充保費，且750萬元以內免課個人所得稅，對於有現金流需求的人來說，具備一定的穩定性，產品即將於4月7日募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 00982BFT投資級債20+ 二代健保補充保費 債券ETF 月配息

相關新聞

開槓桿買債券ETF…月爽領10%債息！網友熱議：高勝率真的無風險？

計劃將這些債券ETF質押，利用質押所獲得的資金進一步再投入債券ETF，以期實現資金的雙倍增長。目前，該投資者持有00937B，預計將再投資於00982B，並預測每月的配息將增至10%至12%。

00878、00919、0056…重回主戰場！「成交量破55萬張」成為資金庇護所

最近，大家對高股息ETF的關注明顯上升，特別是像「國民ETF」國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）這幾檔。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

退休族解定存搶買 拆解高股息ETF狂熱

銀髮瘋股市

上市櫃最熱股 00919爆23.5萬張成交量居冠

台股28日續跌，收盤大跌348.87點，收在21,602.89點，創下2024年9月11日以來新低點；統計上市櫃2,16...

00919、0050股息回買報酬只差7％多！孫太：高股息ETF會睡公園？沒那麼誇張

台股就那麼多檔股票，就算是0050也不過是從這台股眾多股票中選擇出50檔股票，孫太就以00919高股息ETF為例，00919也是從台股眾多股票中選出30檔作為成分股，難道50檔的就會封神，30檔就會睡公園嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。