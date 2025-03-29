00878、00919、0056…重回主戰場！「成交量破55萬張」成為資金庇護所
在當前市場不穩定、通膨持續上升的情況下，很多投資者開始尋找更安全的投資選擇。高股息ETF因此成為了大家的熱門選擇，因為它們的選股方式讓它們不太容易受到大盤波動的影響，還能透過穩定的股息來提供一定的下檔保護。最近，大家對高股息ETF的關注明顯上升，特別是像「國民ETF」國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）這幾檔。
高股息ETF的吸引力主要來自於它們穩定的股息收益和「填息」的問題。如果ETF無法填息，可能會影響投資者的收益。例如，00878最近的除息是0.5元，過去17次的配息都成功填息，這讓它在短短三年半內就吸引了165萬名投資者，成為高股息ETF中的佼佼者。
自2020年中上市以來，00878的表現非常搶眼，甚至超越了高股息的老牌選手0056，成為首個突破100萬投資戶數的ETF，創下了新紀錄。
雖然最近台灣股市的表現不太理想，但高股息ETF卻依然活力十足。00878在過去五天的平均成交量達到5.8萬張，3月27日的單日成交量更是突破11萬張，3月28日更是激增到18萬張。
另外28日，00919、00878和0056的成交量也超過55萬張，成功吸引了超過百億的避險資金，成台股成交王。
目前，台股已經跌破了今年的相對低點，多條均線失守，技術面看起來有些不妙。雖然盤中有一些下影線顯示有買盤進場，但指數還沒有明顯反轉的跡象。整體市場情緒偏向低迷，但高股息ETF卻逆勢上漲，00919、00878和0056這三檔的成交量持續超過55萬張，依然引領著市場的方向。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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