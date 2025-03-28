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上市櫃最熱股 00919爆23.5萬張成交量居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股28日成交量前十名。資料來源：CMONEY
台股28日成交量前十名。資料來源：CMONEY

台股28日續跌，收盤大跌348.87點，收在21,602.89點，創下2024年9月11日以來新低點；統計上市櫃2,162檔股票成交量前十名中共有5檔是ETF，其中成交量前三名分別為群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），清一色都是台股高息ETF。

00919連續8次配息維持新高、年化配息率逾10%，吸引投資人在28日搶進，以單日成交量23.5萬張居所有台股之冠，成為上市櫃人氣最旺熱門股。

市場法人表示，台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛。00919人氣持續高漲，儼然已成台股ETF成交王。今年來不管是在成交量或是報酬率上，00919都是呈現價量齊揚的好表現，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛；挾著息收保護傘，投資人為了讓存股成本降低，因此有越跌越買、大跌大買的逢低買盤挹注成為最佳人氣王。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率地精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，更符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。雖然台股大盤近期跌破短、中、長期均線，不過整體看來，AI仍為中長線趨勢，台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息

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