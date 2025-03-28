00919、0050股息回買報酬只差7％多！孫太：高股息ETF會睡公園？沒那麼誇張

買高股息ETF會睡公園？其實真的沒那麼誇張！

很多人都說買市值型的ETF報酬率會大勝高股息ETF！其實孫太也認為如此，畢竟市值型的標的通常是波動比較大的成分股，而波動大相較地帶來的利潤也比較大是合理的！

高股息ETF選擇的成分股大多是比較「憨慢」的個股，股性比較溫吞，因此報酬率較差都在合理的推估範圍內！

但...台股就那麼多檔股票，就算是0050也不過是從這台股眾多股票中選擇出50檔股票，孫太就以00919高股息ETF為例，00919也是從台股眾多股票中選出30檔作為成分股，難道50檔的就會封神，30檔就會睡公園嗎？

一張表格，各取所需！

孫太整理了從2022年10月20日開始0050和00919的價格比較表（如下表上部），為什麼是從2022年10月20日開始呢？因為那天是00919的發行日，在此之前沒有資料啦！

如果從那天至今來看，0050的股價在10月20日時是98.2元，目前是181元，00919的價格是14.98元，目前是23元，很多人就會認為...

0050的報酬率=(181-98.2)/98.2=84.32% 00919只有(23-14.98)/14.98=53.54%！

一個報酬率84.32%，一個報酬率只有53.54%，看似0050報酬率大勝00919對吧；但客倌...你是否忘記高股息就是會配息了呢？如果把配息還原回去計算！

0050期間配息了11.2元，因此報酬率=(181-98.2+11.2)/98.2=95.72% 相對的00919在其間也配息了5.15元，因此報酬率=(23-14.98+5.15)/14.98=87.92%

是，沒錯...95.72%還是大於87.92%，但應該沒有離譜到95.72%就住豪宅，87.92%就會睡公園的狀態吧？

此外，若持續買回呢？

整理的下表若有興趣則可以仔細看看，孫太假設了2個投資人，分別拿了100萬元去買進0050和00919，且每次配息都會完全再投入複利滾存，這期間買進會有手續費（0.1425%計算）和若配息54C超過2萬也會扣除二代健保！

在配息持續投入的狀態下，0050的報酬率會從95.72%拉高到98.55%，持續拉高2.83%，而00919高股息的報酬則會從87.92%拉高至91.08%，拉高彌補了3.16%的比重！

而98.55%和91.08%的報酬率，只有相差7.47%...但考量到兩種ETF的訴求和特性，這個差距應該還在可以接受的程度之內吧？

因為我覺得很奇怪

孫太覺得很奇怪的是，因為我真的在高股息ETF上賺到錢，但卻有很多投資人一直認為投資高股息ETF就是笨蛋！就是蠢？報酬率會極差極差之類...我可以理解市值型ETF的訴求，但我也不懂得是，那些說高股息ETF很差極差的投資人，真的...投資高股息ETF讓他很失望了嗎？

高股息ETF的缺點我都明白，多次配息若有二代健保會有減損，此外配息率不等於報酬率，再來多次買進會有摩擦成本產生！

但你看看下表，00919在沒有動用到100萬其他資金的狀態下，越買越多股...似乎也是一種成就感呢！

最後，這篇文章純粹作為個人整理文，我沒有認為高股息ETF一定比市值型ETF好，或是市值型ETF一定比高股息ETF好之類...純粹整理分享，因此我不會就2者多加以批評，因為...孫太可是2者都很喜愛的投資人呢！

選擇跟你投資屬性相當的商品，你才能真正做到「長期投資」，此外，2者特性不同的商品直接拿來做比較，且直接用投報作比較，真的是投資人實際投資的最終結果嗎？

如果真這麼比，那是否也應該把比特幣（同期+356.69%）拉進來比一下投報？是否應該把0050正二（同期+178.09%）也拉進來比一下投報？

況且，不同商品也因為不同特性，波動越低的商品在借貸方面也相對穩定，到底是誰說100萬元買進高股息ETF就只能動用到100萬元的啦！（懂得...就懂了）

看看中華電信，這檔股價幾乎不動如山，β值超低的個股，每年殖利率也不高，但你確定都沒有人投資了嗎？

超高資產的朋友若懂得中華電信的股性，一定超愛他的，不是嗎？

對了，當很多人在意還是相差7%時，你是否刻意忽略了00919居然可以在2年多左右獲得+91%的利潤...你真的覺得高股息就是傻？笨？蠢？的投資行為嗎？

記住...它是高股息耶，你以為的每年只領6~10%的高股息耶...90%？

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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