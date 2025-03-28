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債券ETF東山再起、債蛙大獲全勝？網2跡象喊「投等債無腦領息」00725B受益人狂增

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

受到川普關稅政策衝擊，股市震盪未歇，美國聯準會（FED）於19日決議利率維持不變，但預期今年降息2碼，近期資金明顯朝債券靠攏，尤其投等債更受到投資人青睞，有網友就直呼股市進來很刺激，但川普喊降息，這種環境買債有勝算，現在投等債年化配息率幾乎都有6%，「債蛙離大獲全勝不遠了嗎？」貼文曝光後，吸引網友直呼「美債最爽就是無腦領息」。

一名網友在PTT「股市板」以「川普想印錢 美債怎麼說？」為題發文，表示聯準會3/19表明利率不變但明顯有鴿派意味，最近股市「A完V、V完A，TSLA、NVDA比刺激的」，現在情況應算比較明朗，加上川普又喊降息想印錢，這種環境下來買債是不是滿有勝算，「要加碼美股ETF還是轉戰債券ETF穩配息？」

「現在投等債年化配息率隨隨便便都有6%，大家嘴歸嘴但規模還是持續上升！」他打算買來搭配現有的美股部位，邊領息撿便宜，「債蛙大獲全勝的日子不遠了嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言回應「美債最爽就是無腦領息」、「特斯拉跌太兇，反彈起來最有肉，扛得住的人笑到最後」、「我同事歐印美股，最近上班一下安靜一下很嗨」、「比很多高股息穩就是」、「債券殖利率比股票高，該不該買還用問」、「配一次就10萬了，債蛙真的睡的很好，但是也越來越懶得看盤」、「長期捏債就為了等到老鮑降息」。

對此，投信法人指出，目前市場關注投等債，主要原因就在於目前殖利率高於5%，高於過去5年的平均值4%，投資人此時進場有望獲得較佳收益率，統計今年以來投等債ETF受益人增加最多的是國泰投資級公司債（00725B），且近期交易量明顯放大，昨（27）日成交量超過1.3萬張。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B國泰投資級公司債 債券ETF 川普 聯準會

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