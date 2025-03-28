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ETF新引擎 野村00980A 質化為軍師、量化是能臣開創新局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村台股團隊持續看好台股後市，儘管近期橫盤整理，但長線趨勢不變，拉回都將是好的買點。4月15日開始募集全台首檔的主動式ETF - 野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇，應對當前市場動盪靈活布局，參與台股成長契機。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，過去一季，市場普遍低估AI需求的增長潛力，導致對 Nvidia GPU 需求趨緩的疑慮升溫，不過，Nvidia在GTC大會上釋放明確信號，強調AI產業的高速成長才剛剛開始，正積極建立完整AI生態系，從硬體供應商跨足軟體與應用領域，推動AI從Generative(生成式)AI發展至Agentic(代理型)AI，並隨著Physical(實體)AI應用逐漸普及，AI將展現全方位爆炸性發展。

根據Nvidia最新公布的訂單數據，美國四大雲端服務商（CSP）今年已採購 360 萬片Blackwell晶片，相較去年Hopper架構的 130 萬片，增幅接近三倍，過去市場曾對AI晶片需求過熱及供應鏈延遲出貨有所疑慮，但目前Blackwell伺服器已全面投產，且供不應求的態勢更加明顯。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，在美國製造與GTC大會的雙重推動下，全球AI供應鏈將迎來新一輪黃金成長期，台股相關概念股同步受惠，包括AI伺服器、CPO（光通訊產業、矽光子）、BBU（備援電池）、機器人概念股、散熱機殼等族群，皆有望在AI浪潮下持續獲得資金青睞。短期台股可能受到4月2日美國對等關稅的衝擊而走勢震盪，但這些與AI相關的供應鏈仍是長線成長趨勢，投資人可以逢拉回時分批布局。

今年以來台股走勢震盪，基於鮑爾重申美國經濟相對良好，台灣主計處也預估台灣今年仍有3%以上經濟成長率，此刻的震盪整理，反有助台股中長期走得更健康。因此在台股企業獲利仍穩健成長但市場情緒相對悲觀之際，反而可能是布局的時機，但不可諱言，短線市場仍可能波動劇烈，可採取「短線保護長線」的策略，透過主動選股來渡過市場震盪時期。

除了台股基金之外，同樣享有主動精準選股優勢的全台首檔主動式ETF - 野村臺灣智慧優選主動式ETF三大核心「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，經由野村投資團隊專業操刀，透過獨家的「智慧優選」的基本面量化投資流程，主動精準篩選優質標的，投資策略依據市場變化，即時且靈活布局台股，尤其適合今年蛇年的台股盤勢。野村台股團隊基本面研究扎實，每一個股都有野村獨家前瞻性評估的基本面分析，再透過先進的基本面量化工程交叉分析成長潛力、投資價值與動能效率等，精選後市漲相潛力足的成分股，適時靈活動態調整持股，將特別適合台股今年這類的「蛇行盤」。

野村臺灣智慧優選主動式ETF預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，保管銀行為華南銀行，IPO每股發行價10元，採季配息機制。銷售機構包含：元大證券、元富證券、中信證券、永豐金證、玉山證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、華南永昌證券、國泰證券、富邦證券、凱基證券、新光證券、群金金鼎證券。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 台股

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