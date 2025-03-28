台股震盪定期定額這檔 ETF 買出微笑曲線、退休也能笑開懷

國泰投信指出，面對股市震盪，與其花時間選股直面波動，最好的方法是透過定期定額加碼產業配置分散的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），耐心買出一條微笑曲線，退休時也能笑開懷。

原定於4月2日實施的部分對等關稅措施，傳出美國總統川普可能將進行延後或調整，並且「保有彈性」，美股氣勢如虹，但關稅政策不確定性仍然存在，近日又宣布將對所有非美國製造的車輛徵收25%關稅，引發美股賣壓，連帶使台股震盪，金管會主委彭金隆日前喊話台股表現有韌性，隨消息面落底將回歸基本面。

彭金隆日前於立法院財委會談及川普關稅政策對市場的影響，表示雖然消息面會影響股市，但最終仍要回歸基本面，台灣上市櫃公司截至2月底的營收，相較過去有非常顯著的成長，這就良好呈現出基本面的樣貌，也反映在台灣股市的韌性上。至於外資持續賣超台股，但國際資本流動有來有去，水位沒有明顯改變。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，面對市場不確定性，首先要穩住自己，切勿隨市場波動而追高殺低，傷荷包又傷心，不妨透過國泰投信推出的「U計畫」有紀律地定期定額分批進場，即便從空頭年開始買，也能買出微笑曲線。

舉例來說，若一檔ETF市價100元，投資人「阿泰」從100元開始一路買，逢低承接80元、50元，市價則在腰斬後開始回彈，阿泰再從50元、80元，買回100元，共計六次投入的平均成本為76.7元，投資報酬率達3成，無論是投資小白還是小資族，都能夠簡單達成，為早日退休做準備。

蘇鼎宇說明，目前台股約於21000~22000點左右徘徊，00922價格位階也來到每股20元左右，入手價相當親民。3月14至21日在除息議題的帶動下，00922最新規模來到234億元，且周增幅達11.67%，拿下台股原型ETF成長冠軍寶座，可見不少投資人除了卡位配息外，也趁著除息後價位來到便宜位階，趁勢進場布局。

觀察有不少小資族想開始投資，卻因連月震盪，煩惱找不到入場點，其實攤開台股自1991年4月至2024年10月，一共歷經12次多空循環，每區間漲跌不一，但透過「U計畫」有效攤平投資成本，就可隨時進場，不用擔心單筆all in卡在高點。

至於選擇標的，則可參考新一代市值型ETF 00922，成分股囊括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等龍頭股，更有國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等金融股作為下檔保護，小資價累積張數快，適合成為首檔投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。