00922「U計畫」開始執行！與其等低點不如持續、定期定額買進

原定於4月2日實施的部分對等關稅措施，美國總統川普本週傳出可能會延後或調整，並表示將「保有彈性」。美股在週初氣勢如虹，但關稅政策的不確定性依然存在。近日又宣布將對所有非美國製造的車輛徵收25%關稅，這引發了美股的賣壓，並連帶影響台股的震盪。金管會主委彭金隆日前表示，台股表現具韌性，隨著消息面的落底，市場將回歸基本面。國泰投信指出，面對股市震盪，與其花時間選股直面波動，最好的方法是透過定期定額加碼配置分散的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），耐心地繪出一條微笑曲線，讓退休時能夠笑開懷。

金管會主委彭金隆在立法院財委會談及川普的關稅政策對市場的影響時表示，雖然消息面會影響股市，但最終仍需回歸基本面。台灣上市櫃公司截至2月底的營收相較於過去有顯著成長，良好地呈現出基本面的樣貌，也反映在台灣股市的韌性上。至於外資持續賣超台股，國際資本流動有來有去，水位並未明顯改變。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，面對市場的不確定性，首先要穩住自己的心態，切勿隨市場波動而追高殺低，這樣只會傷害荷包和心情。不妨透過國泰投信推出的「U計畫」，有紀律地定期定額分批進場。即便從空頭年開始買入，也能夠買出微笑曲線。舉例來說，若某檔ETF市價為100元，投資人「阿泰」從100元開始一路買入，遇低點時承接80元、50元，市價在腰斬後開始回彈，阿泰再從50元、80元回補100元。經過6次投入後，平均成本為76.7元，投資報酬率達30%，無論是投資小白還是小資族，都能夠輕鬆達成，為早日退休做好準備。

蘇鼎宇指出，目前台股約在21000至22000點之間徘徊，而00922的價格也來到每股20元左右，入手價格相當親民。上週（3/14~3/21）在除息議題的推動下，00922的最新規模達到234億元，週增幅達11.67%，成為台股原型ETF的成長冠軍，顯示不少投資人除了卡位配息外，也趁著除息後的便宜價格進場布局。

觀察到許多小資族想開始投資，但因連月震盪而煩惱找不到入場點。其實，從1991年4月至2024年10月，台股歷經12次多空循環，每個區間的漲跌不一，但透過「U計畫」有效攤平投資成本，讓投資者隨時可以進場，而不必擔心單筆全額投入會卡在高點。至於選擇標的，可以參考新一代市值型ETF 00922，成分股包括台積電、聯發科、鴻海等龍頭企業，還有國泰金、富邦金、中信金等金融股作為下檔保護，適合小資族快速累積張數，成為首選的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。