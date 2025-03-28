00878績效較穩、00919配息較快回本！杉本計算兩檔甜甜價：快撿鑽石

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2023到2024可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6-10％的殖利率，搭配季配、月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。

國泰永續高股息（00878），以及群益臺灣精選高息（00919），除了配息穩定外，也都是搭配0056形成月月配的高股息ETF。兩檔都是近期以來非常紅的ETF。

00878、00919選股邏輯不差之外，配息也都不錯，兩檔的股利都維持穩定。

近一年績效

最近台股震盪，00878近一季績效為1.58％，00919近一季績效為2.38％，都擺脫上一季的績效不佳問題。

配息部分，00878近一季配息達0.5元，維持高水準；而00919近一季配息維持0.72元。

00878於2024年績效為7.35％，00919績效為0.59％，以00878較為穩定。

00878在2024年配息達2.01元，比起往年都還高；而00919去年配息達2.8元，以目前的股價來說，殖利率達12％以上。

報酬率為何？

00878目前年配2元，在22元內的價格購入，殖利率都能有9.1％以上；在20元以內的價格購入，則殖利率還有10％以上。

另外以00919以年配2.88元估算，如果想讓每張的息值固定在12％以上，就可以趁價位來到23.1元以下，多買來降低成本；在22.1元以內的價格購入，則殖利率達到13％以上。

且00919的股性相對比較活潑，可以創造很多建立加碼、增加股數、降低成本的機會。

現在買入00878以及00919，分別要幾年才能回本？

以配息的角度來看，00878目前股價22元，每季配息0.5元、每年平均配息2元。現在買入，需要11年把投資的成本回收，後續就是零成本投資。

00919目前股價23.13元，每季配息0.72元計算、每年平均配息2.88元。現在買入，需要8.1年就回本。

此表發現，若以領息角度來看，00919成本回收的速度會比00878來得快。

幾張會被扣二代健保費？

我們必須知道ETF股利分別來自：股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成。其中只有股利或盈餘所得（54C）需要被扣健保費。

而54C股利或盈餘所得，對於這兩檔ETF最近的配發資訊：

00878第一季54C股利或盈餘所得，佔總體股利62％。

00919第一季配息股利或盈餘所得，佔總體股利36.11％。

00878配息來源最多的就是股利或盈餘所得，而00919配息來源最多的則是財產交易所得，也就是買賣股票所賺取的價差，分別為62％及36.11％。

所以我們可存的張數就如上表所示：00878不超過64張，投資金額不超過140.8萬元。00919不超過76張，投資金額不超過175.8萬元，就有很大的機率是不會被扣到稅的。

多久可以達到1萬、2萬、3萬的現金流呢？

如上表所示，以00878股價22元，每季配發股利0.5元為例，一年購買12張00878，年領息為23,900元，可用股息再購買1.1張00878。

這樣一直維持每月購入一張，每季將股息持續滿入00878，在第五年可達到1萬元被動收入，第八年可達到2萬元被動收入，第十年可達到3萬元被動收入。這就是複利效果。

再以00919比較，同樣的購買方式，以00919股價23.1元，每季配發股利0.72元為例：第四年可達到1萬元被動收入、第六年可達到2萬元被動收入、第八年可達到3萬元被動收入。

判定便宜價、合理價、昂貴價。

目前00878股價22元，「便宜價、合理價、昂貴價」分別為「20.6元、25.2元以及29.8元」。

目前00919股價23.13元，「便宜價、合理價、昂貴價」分別為「22元、26.8元及31.8元」。

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