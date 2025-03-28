主動式ETF來了…與被動式有何不同？業者曝挑選四大關鍵

ETF已經成為台灣年輕投資人的主流選擇，隨著主動式ETF在2024年底正式開放發行，投資人將擁有更多元的投資選擇。根據Trackinsight統計，自2020年至2024年7月止，北美及亞太地區主動式ETF規模成長分別達272%及660%，可見其受到投資人熱烈歡迎。

口袋證券指出，主動式ETF的交易方式與被動式ETF相同，投資人可以經由券商交易買賣。對於選股能力有限的年輕投資人而言，持有主動式ETF可透過基金經理人的選股專業進行投資。此外，主動式ETF須每日公布持股，具有資訊透明的優點，投資人可以在口袋證券「ETF專區」中查詢各檔已上市ETF的詳細資訊。

口袋證券提醒，投資主動式ETF前，應審慎了解四大重點：

1. 觀察經理人過往績效：主動式ETF的績效與基金經理人的選股能力高度相關，而主動式ETF基金經理人可兼任股票型基金經理人，因此投資人可參考其過往績效作為評估依據。 2. 了解投資策略與目標：主動式ETF相較於被動式ETF有更靈活的操作策略，投資人應詳細了解其策略與目標，以確保符合自身投資需求。 3. 績效指標非績效保證：根據金管會規範，主動式ETF可設定績效指標，但績效指標並不代表ETF必定能達成該指標，投資人可比較ETF表現與績效指標之差異。 4. 內扣費用較高：主動式ETF相較被動式ETF的換股操作更為頻繁，換股成本可能較高，進而影響長期投資報酬，投資人應留意內扣費用對報酬的影響。

口袋證券說明，主動式ETF與被動式ETF一樣皆可在公開市場交易，因此主動式ETF同樣有折價與溢價風險，投資人應留意ETF市場價格與淨值之間的差異。口袋證券「ETF 專區」提供所有投資人即時查詢ETF折溢價、報酬率、持股明細等重要資訊，幫助投資人做出更明智的投資決策。

主動式 ETF 提供更豐富的投資策略與彈性，但投資前應充分了解其特性、經理人的投資策略，以及相關費用與風險，確保投資決策符合自身的財務目標，達成最佳的資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。