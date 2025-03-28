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大盤繼續跌才比較合理…高股息越被罵越抗跌！小童：0050大約170元較合適

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

大盤繼續跌 比較合理

為什麼？

第一個：「目前還沒有轉勢成形」
第二個：「年振幅不足」

如果要往上...等於要漲到26,000，對今年還說難度太高，等於台積電要漲到...因此往下修正比較合理！

那修正的距離，大概是到20,000-21,000（粗估，除非中途出現轉勢）

那0050個人看法，大約170比較合適

006208大約100

非投資建議，僅個人心得分享。

別在罵高股息了吧

高股息ETF越罵越抗跌...這段期間連債券ETF的表現，都比0050還要好。

所以別在隨便ALL IN了，看懂趨勢真的很重要

00882
0050

正負差20%

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50

小童 x Happy Trading Life

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