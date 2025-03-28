大盤繼續跌才比較合理…高股息越被罵越抗跌！小童：0050大約170元較合適
大盤繼續跌 比較合理
為什麼？
第一個：「目前還沒有轉勢成形」
第二個：「年振幅不足」
如果要往上...等於要漲到26,000，對今年還說難度太高，等於台積電要漲到...因此往下修正比較合理！
那修正的距離，大概是到20,000-21,000（粗估，除非中途出現轉勢）
那0050個人看法，大約170比較合適
006208大約100
非投資建議，僅個人心得分享。
別在罵高股息了吧
高股息ETF越罵越抗跌...這段期間連債券ETF的表現，都比0050還要好。
所以別在隨便ALL IN了，看懂趨勢真的很重要
00882
0050
正負差20%
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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