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台股連4日量縮...00919、00937B卻買氣熱絡！存股族彎腰撿鑽石、趁機股債配置

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數近日盤整，成交量急縮。股市示意圖／聯合報系資料照
台股指數近日盤整，成交量急縮。股市示意圖／聯合報系資料照

川普4月的關稅政策即將實施，市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體成交量表現。

繼3月26日創下今年新低量後，27日在美股領跌下，大盤大跌308.53點，收在21951.76點，跌破22000點大關，成交量也連續四天萎縮在三千億以下，連帶的也影響台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半。

不過還是有交投熱絡的ETF，觀察近四日規模增加、成交均量排行前十名的ETF分別為00937B群益ESG投等債20++、00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00637L元大滬深300正2、00665L富邦恒生國企正2、00953B群益優選非投等債、0056元大高股息、00918大華優利高填息30、00950B凱基A級公司債、00795B中信美國公債20年。

ETF理財達人表示，整體來看，投等債、台股高息、中國正二、非投等債ETF都上榜，值得一提的是群益投信旗下ETF有包括00953B三檔上榜，其中00937B、00919包辦前2名，這三檔都是具有穩定配息政策的股債ETF，其中00919與00953B都是維持配息新高的股債ETF，顯示出投資人對高息ETF的青睞還是高於其他類型ETF。

群益投信ETF投資研究團隊指出，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人。

只要看好未來行情走勢，都是投資良機。股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00937B群益ESG投等債20+

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