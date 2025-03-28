16張00878、2張00919、2張00929、20股00631L！存股哥：第一季投入45萬買ETF

槓桿哥帳號不只分享存股，更是分享我對於人生的哲學還有投資的信念，如果你可以堅持自己心中的信仰，那我認為無論在哪個領域你都可以發光發熱，因為強者終究無法藏住他的鋒芒。

今年第一季存股金額約45萬，買進16張00878、2張00919、2張00929、20股00631L，主要資金來源為股息再投入、質押借貸、資產轉換，部分為薪資、本業獎金、自媒體收入。

對帳單我已收錄在精選限動中，證明我確實買進這些張數，講再多理論跟道理其實都沒有用，以身作則實作給大家看，我覺得更有說服力，一個月薪3-4萬的小資族可以做到，那我相信各位老鐵也一定能做到。

雖然秉持著持續借貸買進的策略，但我依然嚴格控制好風險，以確保我有餘力可以面對未來可能會有的大跌，目前維持率約280%-285%、負債比33%，就算大盤持續震盪，我還是能心無波瀾安心睡覺。

我也認為大跌與震盪才是買進的好時機，這樣才能用更便宜的價格買進更多的張數，說很簡單做起來卻很困難，正所謂大漲時人人都說存股，大跌時變成信心全無，也只有在下跌時才能知道誰是真正的長期投資者。

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