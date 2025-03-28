第1季前五大爆紅ETF竟沒高股息 這檔債券ETF奪榜首

輝達GTC大會登場，肩負起拯救科技股希望！執行長黃仁勳也按照慣例，身穿招牌黑色皮衣，他表示，「這真的是令人驚奇的一年」。從GTC直播影片中可以看到，黃仁勳背板也能看到許多合作夥伴，台積電(2330)也是其中的一員，被列在特別贊助商名單裡面。 而成分股含有6成電子股的「國民ETF」國泰永續高股息ETF (00878)，日前發放配息0.5元，高達164萬投資人笑開懷，週三(3/19)股價仍維持平盤之上，顯見在3月台股動盪的時刻，高股息ETF更獲青睞。 至於00878的存股族，該如何快速讓張數翻倍？達人算給你看！

2025-03-28 07:10