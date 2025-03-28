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第1季前五大爆紅ETF竟沒高股息 這檔債券ETF奪榜首

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年第1季五大爆紅ETF榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)
2025年第1季五大爆紅ETF榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)

美國總統川普關稅政策造成通膨預期高居不下，帶給股市與債市波動，2025年第1季五大爆紅ETF榜榜首由群益優選非投等債（00953B）拿下，其不僅是今年目前唯一受益人數增加超過萬人的人氣債券ETF，近期更開出每股0.07元的配息新高，深受追求穩定現金流的投資人青睞；而同樣受關稅戰與通膨影響的凱基美國非投等債（00945B）也吸引投資人關注，名列第五。

AI相關的ETF也是第1季備受股民關注的一大重點，分列第二、第三名的國泰費城半導體（00830）和統一FANG+（00757）皆受惠於AI概念股的強勁表現，前者不僅網羅全球半導體產業代表性公司，近期更受輝達GTC大會主題演講影響受矚目。在股市整理期，深受投資人歡迎的市值型ETF元大台灣50（0050）近期先是大動作宣布調降費用率，更宣告將進行股票分割，單月受益人數狂漲，成為本季唯一上榜的存股型ETF，名列第四。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 半導體

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