台股大跌 這檔債券ETF股價逆勢創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
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美國加徵汽車關稅、美中AI戰增溫等多重利空來襲，台股27日再度大跌308點收在21,951點，大多數科技權值股拉回修正，資金轉向防禦性標的，帶動高股息ETF、公司債ETF等成交量明顯擴增，不少ETF股價走強，例如中信美國公債0-1（00864B）27日盤中即創下48.67元歷史新高。

「川普投顧」再出招，宣布對所有非美製造的汽車課徵25%的關稅，再度打擊早已脆弱不堪的市場信心，台股跟著美股下挫，盤中重挫300點，年線遲遲無法有效突破，後續恐引發更大賣壓，投資人紛紛將資金轉向避險資產。觀察川普上任以來，除部分受惠美國本土網路基礎建設的網通族群表現持穩外，債券價格走勢也出現分歧，長天期債券受聯準會降息趨緩，以及關稅及地緣政治導致的不確定因素影響，持續低檔盤旋，反而是在利率波動下價格敏感度較低的短債表現亮眼。尤其是一年內到期、具類現金性質的短債。

以中信美國公債0-1（00864B）為例，今年以來持續走揚，淨值一路創高，27日台股雖然大跌，但00864B開盤一度創歷史新高，目前仍在高檔震盪。中國信託投信指出，當前市場環境混沌不明，投資人可考慮買進短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站，但目前新台幣兌美元匯價處於歷史低點附近，因此也需注意匯率風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國公債

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