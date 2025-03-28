陸股ETF 新科技助威

中國A股ETF市場因DeepSeek問世露出曙光，帶動資金向「中」流，並推升行情表現。投信法人表示，由於A股基期相對較低，加上AI崛起及在5G通訊等產業領先之優勢，建議後市布局可聚焦新科技趨勢題材。

今年來全球市場震盪加劇，最主要來自於美國總統川普上任後的關稅政策，保德信指出，展望第2季將會是川普風險與AI機會並存的市場，包括就業數據放緩但仍穩健，因此市場普遍預期經濟軟著陸為共識。

另一方面，川普政策不確定性影響通膨和經濟成長，然而互相抵銷之下，聯準會釋出年內仍有2碼降息空間的訊息，同時將減緩縮表步伐，為市場釋放更寬鬆的資金動能，因此仍看好股市的投資機會，建議逢震盪時逢低承接

事實上，DeepSeek崛起加以官方對科技巨頭監管放鬆之期待，帶動觀望資金開始回歸中國市場。倫敦證券交易所集團統計，今年第1季中國企業發行股票總額達168億美元，較去年同期增加逾1倍，股市行情同步受惠。

截至26日，根據理柏資訊統計，近半年A股ETF平均報酬超過1成，以科技為主軸標的如復華中國5G績效更有近20%；群益深証中小、元大寶滬深、國泰中國A50、富邦中証500、富邦深100、復華滬深、富邦上証、元大上證50，也有達15%以上績效。

復華中國5GETF（00877）經理人吳允翔表示，AI及機器人等題材重燃市場對中國先進科技產業發展之期待，3月甫結束的兩會被譽為官方最重要的年度政治盛事，結論聚焦經濟穩增長及科技創新，預估官方大力扶植高科技發展，也將為中國科技股後市注入基本面及題材動能，此外，著眼行動通訊等科技領域居領先地位，預估相關主題ETF中長期成長潛力可期。

根據彭博經濟研究預估，2026年起高科技產業對中國GDP的貢獻將超越房地產，成為驅動經濟成長的關鍵引擎。展望第2季布局，吳允翔認為，可聚焦科技創新等技術突破帶來的市場投資商機。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，在AI熱潮中，DeepSeek的AI訓練成本極具競爭力，其低價應用方案可望催化中國各行業加快引入AI技術，並有利於雲端應用軟體及AI企業，看好在中國政府全力作多下，預期中國科技及政策受惠類股正迎來成長價值，有利於中國股市發展，看好長期科技趨勢表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。