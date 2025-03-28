聽新聞
0:00 / 0:00
統一台股主動式ETF 准募
本土投信第一檔台股主動式ETF要來了，統一投信昨（27）日宣布，「統一台股增長主動式ETF」已取得基金核准函，預計5月7日到9日開始募集繳款，每股發行價10元。為了讓投資人更認識主動式ETF，統一投信也將於4月21日起舉辦十場投資說明會。
統一投信表示，統一投信總管理資產規模逾4,500億元，主動股票投資部位占比近六成，是主動為本的投信公司。主動式ETF問世，讓台股投資全新升級，統一投信也將優質的投研經驗導入主動式ETF，推出「統一台股增長主動式ETF」，擬任經理人為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言