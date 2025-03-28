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統一台股主動式ETF 准募

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

本土投信第一檔台股主動式ETF要來了，統一投信昨（27）日宣布，「統一台股增長主動式ETF」已取得基金核准函，預計5月7日到9日開始募集繳款，每股發行價10元。為了讓投資人更認識主動式ETF，統一投信也將於4月21日起舉辦十場投資說明會。

統一投信表示，統一投信總管理資產規模逾4,500億元，主動股票投資部位占比近六成，是主動為本的投信公司。主動式ETF問世，讓台股投資全新升級，統一投信也將優質的投研經驗導入主動式ETF，推出「統一台股增長主動式ETF」，擬任經理人為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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