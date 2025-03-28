高息、投等債ETF 買氣夯

川普對等關稅即將實施，市場觀望氣氛濃厚，影響大盤成交量連續四天萎縮至3,000億元以下，連帶台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半。近四日規模逆勢增加、成交均量排名前十的ETF，顯示高息、投等債ETF交投仍熱絡。

包括群益ESG投等債20+（00937B）、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2等近四日都有逾五萬張的均量。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港。另外也觀察到中國經濟數據就消費，房地產與製造業，已有落底回溫態勢。當前台灣製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市表現。

在債市部分，國泰投資級公司債經理人李育齡說明，去年因美國開始啟動降息，公債成為市場大熱門，而市場看好美國金髮女孩經濟，無須過度擔憂企業違約風險，但今年來美國多項經濟數據好壞分歧，布局債市仍建議以投資等級債券為主要核心，才有機會達到用投資穩住投組波動的理財目標。

國泰投信ETF研究團隊指出，美國緩步降息趨勢確定，聯準會3月利率會議按兵不動，聯邦基金利率的目標區間維持在4.25%至4.5%間，利率點陣圖顯示，2025年、2026年及2027年分別會降息2碼、2碼及1碼，降息周期將持續到2027年。

凱基A級公司債ETF研究團隊指出，全球投資等級債目前殖利率平均約在5.15%，高於10年平均的3.71%，中長期投資價值浮現；來自利差方面的資本利得空間已經不大。

此外，利率調降帶來的資本利得，在關稅政策高度不確定影響下，預期美國聯準會的降息腳步會更加趨於謹慎，美債殖利率有高機率持續區間震盪，因此重壓降息帶來的資本利得也非明智之舉。建議債券投資宜鎖定票息收益，並適度縮短存續天期以降低利率波動的風險，追求票息收益與資本利得並重的「中間路線」，因應關稅政策的高度不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。