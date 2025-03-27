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資金向大陸流入A 股ETF 聚光科技趨勢題材

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中國大陸A股ETF市場過去半年因政策強力作多、DeepSeek問世露出曙光，帶動資金向「中」流，並推升行情表現。投信法人表示，由於A股基期相對較低，加上AI崛起及在5G通訊等產業領先之優勢，建議後市布局可聚焦新科技趨勢題材。

DeepSeek崛起加以官方對科技巨頭監管放鬆之期待，帶動觀望資金開始回歸中國大陸市場。倫敦證券交易所集團統計，今年第1季大陸企業發行股票總額達168億美元，較去年同期增加逾1倍，股市行情同步受惠。

截至26日，根據理柏資訊統計，近半年A股ETF平均報酬超過1成，以科技為主軸標的如復華中國5G（00877）績效更有近20%；群益深証中小（00643）、元大寶滬深（0061）、國泰中國A50（00636）、富邦中証500（00783）、富邦深100（00639）、復華滬深（006207）、富邦上証（006205）、元大上證50（006206），也有達15%以上績效。

復華中國5G ETF經理人吳允翔表示，AI及機器人等題材重燃市場對中國大陸先進科技產業發展之期待，3月甫結束的兩會被譽為官方最重要的年度政治盛事，結論聚焦經濟穩增長及科技創新，預估官方大力扶植高科技發展，也將為大陸科技股後市注入基本面及題材動能；此外，著眼行動通訊等科技領域居領先地位，預估相關主題ETF中長期成長潛力可期。

根據彭博經濟研究預估，2026年起高科技產業對中國大陸GDP的貢獻將超越房地產，成為驅動經濟成長的關鍵引擎。展望第2季布局，吳允翔認為，可聚焦科技創新等技術突破帶來的市場投資商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

A股 ETF

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