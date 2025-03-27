將00929出清換股00713！棒棒：股市動盪下⋯還有更穩的領息選擇

以下為影音內容：

00713已經在3月21日除息，竟然爆出天量申購，單日淨申購20億，創下掛牌以來新高金額。

而我也是其中大舉進場，另外也趁這個時間點，把00929出清，轉換到00713。

把3月21日的成交量拉出來看，當日成交量冠亞軍分別是00919和00713，成交值中又以00713的18.83億最高，比0050還要熱。

00713在3月21日除息1.4元，收盤以53.75元作收，若把股息加回去，股價還上漲了0.05元。

週五當天大盤下跌0.66％，00713還有如此表現，充分展現出抗跌力道。

00713單日淨申購20.41億，創下掛牌以來新高，成交張數也創下2024年9月4日以來新高，顯示投資人積極在除息後逢低買進。

為何在除息日大舉進場？在除息日買的績效反而更好！

00713在除息前，我就有把近三年除息後買入、對照定期定額買入的成果進行分析。

結果顯示，無論是一年、兩年還是三年，除息日買所累積的報酬確實是比定期定額來的要高，而且是高很多。

試算發現，若從2022年第三季除息日就開始買，加上本次除息的平均成本為48.64，帳面損益有49.22％，其中還領了12.62的股息。

第二原因是受川普一連串的關稅政策影響，使得股市大動盪，影響了美股、台股；而00713在這樣的情況下仍舊抗跌，除息日低點怎麼能不進場？

此外，自川普1月20日上任以來到現在的績效，台股表現比美股還要好。

2025年局勢至今為止，多空走向依舊難以預測，根據過去表現，00713在空頭市場中會相對安全。

以2022年為例，這一年不僅市值型ETF大跌，高股息ETF也跟跌，但所有ETF中，訴求低波的00731和00713最抗跌，其中00713在這一年中跌幅不到1成。

為何要賣掉00929？若以3月份出席的ETF名單來看，00929的殖利率真的不優。

這樣的配方已經持續數月，跟00713相比，不比較真的沒有傷害，連00940的殖利率都比00929還要高。

若從00929歷次的配息記錄來看，今年以來股價雖然已回穩，但當初持有的理由已經消失。

原先設定月月配穩定的現金流用來支付固定支出，盤算好的保守金額如今卻大腰斬。

雖然以科技產業為主軸的00929可能會先蹲後跳，但等待股價及配息回春的時間成本不划算，就是浪費掉金錢成本，所以在這動盪年期間，還不如轉換到更加安心的高息標的。

持有過月配息ETF後，真心覺得若本金不夠多，月配息ETF不是個好選擇。

還不如用自組月配，或是選擇配息更加穩定的債券型ETF或00944。

殖利率雖然4-5％，但00944每月配息金額自上市以來都沒有變，是去年所有月配息新兵中唯一沒縮水的。

為何不換成00919？

以年化標準差、β值和夏普值來比較兩檔的風險，可以發現00713在波動度明顯比00919低。

搭配報酬來看，00713報酬率高且過程波動很小又穩定成長，CP值略勝一籌。

總結

川普當選上任後的2025年是難以預測的一年，一個人的武林加上國際形勢的緊張，勢必讓股市一路震盪，從過往經驗來看，科技股相關的ETF鐵定首當其衝。

對存股族來說，配息型ETF趁亂中撿便宜才是重點。

每個人有自己配置資產的喜好，資產的轉換沒有對錯，只要能夠報得安心，最終結果是正報酬那才重要。

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