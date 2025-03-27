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本土投信首家 統一台股主動式ETF獲准募集

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

本土投信第一檔台股主動式ETF要來了，統一投信將推出「統一台股增長主動式ETF」已取得基金核准函，預計5月7日到9日開始募集繳款，每股發行價10元。為了讓投資人更認識主動式ETF，落實普惠金融，統一投信也將於4月21日起舉辦10場投資說明會，全台走透透與投資人面對面。

統一投信以股票型基金金獎團隊聞名，在基金經理人靈活精準的操盤實力下，統一投信主動式基金有口皆碑，反映在基金的績效表現上，根據晨星統計至2月底，旗下共有統一奔騰、統一黑馬、統一全天候、統一統信、統一龍馬等五檔基金，成立以來為投資人創造超過2,000％的累積報酬率。

統一投信總管理資產規模逾4,500億元，主動股票投資部位占比近六成，其中台股主動式基金規模市場排名第二，是主動為本的投信公司。主動式ETF問世，讓台股投資全新升級，統一投信也將優質的投研經驗導入主動式ETF，推出代表作「統一台股增長主動式ETF」(基金之配息來源可能為收益平準金)，擬任經理人為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。

統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業理念，要帶領投資人「化被動為主動」，將於4月21日起一連舉辦10場講座，主題為《豹躍台股．主動迎擊》，由統一台股增長主動式ETF擬任經理人陳釧瑤、統一投顧董事長黎方國，深度解析台股展望，以獵豹之姿掌握趨勢脈動。同時，介紹即將推出的統一台股增長主動式ETF，作為追求台股超額報酬的新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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