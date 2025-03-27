00757「現買現套」但90元附近要繼續加碼！直雲：未來就會賺回來

川普又開關稅炮！蛇年真的是難以預測的一年

本來美股已經站穩翻多，但是川普昨天突然又說要對所有非美國製造汽車課徵25%關稅，消息一出馬上又讓美股大跌，因為川普反反覆覆的原因今年真的是很難預測的一年。

輝達及其他晶片製造商股價昨天也大跌，投資人對美國最新的出口管制措施及中國新的環保法規感到憂心，進一步擔憂這些公司的中國業務，所以NVIDIA也成為重災區。

昨天我加碼的00757部位真的現買現套，主要是真的太難預測川普的走向，不過我認為00757的低點90元已經慢慢浮現，所以我打算只要00757逢低到90附近就來加碼，慢慢讓之前在高檔套牢的部位解套！

相對於美股來說，台股就比較難做一點，美股漲台股跌，美股跌台股大跌，而且台幣匯率真的越貶越低，代表外資帶著錢出逃台灣，最近的量真的很低代表低點也會慢慢到，但是因為台股還沒有回穩先不要去摸底，台股我還是會保守操作。

今年以來高手們也大都是賠錢，因為多軍空軍也都討不到便宜，所以大家今年賠錢是正常不要太在意，不要放棄股市未來就會賺回來！

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