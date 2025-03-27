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台股創新低窒息量 前十大熱門 ETF 僅這檔逆勢成長

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股26日開高走低，隨追價意願不高，指數漲點快速收斂甚至翻黑，終場小跌12點、收22,260點，成交量僅2,231億元，為16個月來新低量，連帶ETF市場也呈現買氣縮手情況。（聯合報系資料庫）
台股26日開高走低，隨追價意願不高，指數漲點快速收斂甚至翻黑，終場小跌12點、收22,260點，成交量僅2,231億元，為16個月來新低量，連帶ETF市場也呈現買氣縮手情況。（聯合報系資料庫）

台股26日開高走低，隨追價意願不高，指數漲點快速收斂甚至翻黑，終場小跌12點、收22,260點，成交量僅2,231億元，為16個月來新低量，連帶ETF市場也呈現買氣縮手情況，熱門ETF成交量普遍低於今年來均量，前十大標的中僅中信美國公債20年（00795B）逆勢成長；單日成交量則由群益投信包前三，依序為群益ESG投等債20+、群益台灣精選高息、群益優選非投等債。

群益投信ETF投資研究團隊指出，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5：5股債ETF配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，今年來金融市場動盪不安，資金尋求避風港，在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力之長天期投資等級債可多留意，由於投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，仍有望吸引訴求穩健配置之資金流入，而在降息環境下，存續期間較長之標的更相對受惠，故建議投資人亦不妨趁勢留意結合ESG概念的長天期BBB級債，一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，現階段是第1季底第2季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港。但有觀察到中國經濟數據就消費，房地產與製造業而言，已有落底回溫態勢。當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市表現。

ETF 26日成交量前十大。資料來源：CMoney，統計至3/26。
ETF 26日成交量前十大。資料來源：CMoney，統計至3/26。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00795B中信美國公債20年 ETF 群益

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