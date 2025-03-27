00940曾「紅透半邊天」申購買進者現在還賠錢？KN先生：ETF要賠錢機率其實挺低
00940當年紅透半邊天
很多人對00940的印象還停留在「剛上市就套牢」、「買在高點好痛苦」...但如果你從頭持有到現在，再把這段時間的「配息」算進去，結果到底有沒有賠錢？
拆解一下...
你在2024年3月00940剛上市時，以發行價10元買進1張（1,000股），成本是10,000元。
截至2025年3月（剛滿一年）現金股利如下：
2024配0.28
2025到目前為止配0.12
目前股價（2025年3月25日）9.45元
你目前帳面價值是：
股票：9.45元 × 1,000 = 9,450元
配息累積：400元
合計：9850元
所以目前賠150元，再扣買進手續費（一般券商4折）=5.7元，匯費10次=100元
150+5.7+100=256元
剛上市時買一張00940抱到現在賠256元
其實我覺得還好，如果低點有加碼攤平應該就賺回來了，結論是買ETF就算破發低點加碼，要賠錢機率其實挺低的！
但也要看情況有的會下市，跟套牢的個股比起來其實穩多了，因為有很多人跟你一起撐，只要該檔ETF的標的不錯，不要陷入（死亡螺旋）、不太會賠錢。
我們看00940的前十大持股其實表現都不錯...
主要是因為剛好碰到大盤修正，這波修正大部分ETF都會下來，看成分股才是最重要的。
◎本文內容已獲KN先生授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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