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逾20年來難得入場機會浮現 兩檔月配債券ETF新兵報到

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
大華銀優利傘型ETF小檔案。資料來源：大華銀投信。統計至2025/3
大華銀優利傘型ETF小檔案。資料來源：大華銀投信。統計至2025/3

大華銀投信為齊全ETF產品線，繼推出大華優利高填息30（00918）、大華投等美債15Y+（00959B）後，宣布推出「大華銀優利ETF傘型基金」，旗下包含大華優利美公債20（00983B）及大華優利美A債15（00984B）」等兩檔子基金，預計將於4月募集。

受到疫情復甦與AI題材的帶動，近年股票市場呈大多頭走勢，標普500指數（S&P500）不斷創高。然而，企業盈餘成長卻未趕上股價提前反映的樂觀預期，造成股票投資的盈餘殖利率（EPS/股價）逐漸下滑。根據彭博資訊比較2001年以來，標普500指數盈餘殖利率與美國十年期公債殖利率，發現美國十年期公債殖利率自去年開始勝過標普500指數盈餘殖利率。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠說明，疫情後與眾多利多帶動下，股市價格已經相對高，然而債券價格仍偏低，從殖利率來看更勝股票。顯示現在正是二十年來投資債券難得的入場時機！

郭修誠表示，觀察本次美國聯準會啟動的預防性降息，其實與1995年與2019年的情形相似，降息步調相對緩慢，降息幅度也相對較小，使得不少布局長天期債券的投資人，少了換取資本利得的機會。然而，就開年以來的股市波動度觀察，現在布局債市，不僅能分散投資風險，更是能透過債息收入抗震。大華銀投信本次推出大華優利美公債20大華優利美A債15，透過優化息收的篩選機制，讓投資人能在長天期公債與A級債中，獲得相對優質的債息收入。兩檔ETF的發行價為15元，設計為月配息機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公債 殖利率

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