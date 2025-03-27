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21元的00878「不只甜還會填」！相比00919、00929、0056近一年績效最佳

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

川普關稅政策帶來的不確定仍然存在，昨晚宣布對「所有非美國製造的汽車」徵收25%關稅，美股結束連3日反彈，四大指數大跌，連帶使台股今（27）日開盤再度失守22000大關。觀察近日股民投資ETF傾向，可見高股息ETF仍然受到青睞，包括00878、00919、00929、0056日均量皆破3萬張，其中尤以00878近一年來績效表現最佳。觀察近一週（3/19~3/26）規模變化，00878規模增加約73億元，在台股高股息ETF中排名第一。

市場法人認為，面對市場高度不確定性且通膨持續，投資人不希望資產受損，多傾向於購買高股息ETF，其選股特性相比市值型ETF較不易受大盤下殺干擾，還能利用股息來進行下檔保護，讓資產不至於受損。近日投資人以錢投票，明顯可見高股息ETF受到關注，包括「國民ETF」國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）及元大高股息（0056）近3日均量皆破3萬張，流動性皆不錯，其中今日早盤，以00878成交量突破5萬張最高。

至於挑哪一檔ETF好？近期市場有「自組月月配」的風潮，投資人可透過「00878＋00919＋0056」來達成每月領息，不過觀察上述3檔ETF的近一年報酬率，可發現數字相差懸殊，00878以7.21%績效奪冠，00919則以4.49%位居第二，而0056則為2.49%，投資人若無高度現金流需求，其實可單押一檔，張數累積較有感。

事實上，高股息ETF還要關注是否有「填息」，才不會賺了股息賠了價差，回顧00878配息歷史，除最近一次除息0.5元尚在填息之路上，過往17次配息皆已完成填息，因此成立短短3年半就累積165萬投資人投入，儼然成為高股息ETF的代名詞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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