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台股沒量區間震盪格局！00961穩定的現金流與抗震 今年績效同類型ETF之首

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

台股26日量能持續萎縮，成交量僅2,149.53億元，創下近17個月新低。受美國關稅政策不確定性影響，市場觀望氣氛濃厚，加權指數終場微跌12.9點，收在22,260.29點。富蘭克林華美投信指出，在市場震盪加劇的環境下，高息ETF成為資金避險的重要選擇，其中富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息（00961）今年以來績效表現亮眼，穩居同類型ETF之首

台股盤勢疲弱 電子股壓力沉重

今日台股開高震盪，但在台積電（2330）等權值股翻黑的拖累下，指數未能站穩22,400點，尾盤更是翻黑收跌。台積電早盤以995元開出，最終收在980元，跌幅明顯，顯示市場對電子族群的信心不足。

富蘭克林華美投信指出，近期市場受到多重因素干擾，包括美國即將公布的對等關稅政策，以及阿里巴巴主席點出AI數據中心建設可能出現泡沫跡象，均使投資人採取觀望態度。電子族群成交比重降至六成低檔，資金逐漸流向傳產、金融等具備高殖利率的族群。

高息ETF受青睞 穩定收益抗震盪

00961基金經理人江明鴻表示，台股目前仍處於區間震盪格局，短期內難以脫離橫向箱型整理。他認為，在市場不確定性升高的情況下，高息ETF因其穩定的現金流與抗震特性，成為投資人資金避險的首選。

「投資人在選擇高息ETF時，應特別注意指數篩選邏輯。」江明鴻強調，00961採用嚴謹的成分股篩選機制，聚焦ROE（股東權益報酬率）優異且ESG（環境、社會與公司治理）評分較低的企業，這類企業在市場震盪時展現出較高的抗跌性，並能提供穩定的收益。

除權息旺季來臨 高息布局正當時

展望後市，隨著台股進入除權息旺季，市場對高股息ETF的需求也隨之升溫。江明鴻分析，台灣許多優質企業正積極布局先進製程，並加速導入OLED TDDI等新技術，加上電子零組件產業受惠於全球AI換機潮，需求持續攀升，這些因素都為高股息ETF的後市表現增添柴火。

理財專家建議，投資人可適度配置於高殖利率個股或高息ETF，特別是不受關稅政策影響的金融保險、營建等族群。他表示：「高息ETF的成分股多為營運穩定且具備獲利能力的企業，股價回檔反而可能使其殖利率提高，提供投資人逢低布局的良機。」

資料來源：CMoney（日期2025.03.25）。
資料來源：CMoney（日期2025.03.25）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 台積電 月配息 美國 避險

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