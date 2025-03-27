資金轉向投等債 國泰ETF 00725B成交熱

川普政策搖擺不定，股市正處震盪周期，資金明顯流向投資等級債券市場，數據統計，截至3月5日，全美今年以來已有235億美元的資金流向投等債市場，全台目前共有八檔規模突破千億元的債券ETF，其中，國泰投資級公司債（00725B）近期交易量亦明顯放大，3月以來平均每日交易量突破萬張，00725B即將於4月初公布第2季配息，表現受到市場青睞。

國泰投資級公司債基金經理人李育齡分析，債券市場主要分成公債、投資等級公司債和非投資等級公司債券共三大類，撇除俗稱為垃圾債的非投等債，另外兩類別的投等債和公債相比，因投等債息率大多優於公債，會是領息族或退休族群的優先選擇，例如00725B追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國大陸除外)指數」，成份債排除「次順位債」，所以00725B相較其他投等債ETF的違約率更低更安全。

從投信官網也可看到，00725B不單押個別產業，指數持債的產業別相當分散，包括通訊服務、能源、醫療保健、科技、工業等，指數持債超過200多檔，存續期為11.89年，約是中期債券和長期債券之間，價格較不會受利率影響過大。

國泰投信ETF研究團隊指出，美國緩步降息趨勢確定，聯準會3月利率會議按兵不動，聯邦基金利率的目標區間維持在4.25%至4.5%，利率點陣圖顯示，2025年、2026年及2027年分別會降息2碼、2碼及1碼，降息周期將持續到2027，代表債券價格應還有上漲空間，債券未來可望受惠降息行情，且截至2月28日，美投等債殖利率約落在5.1%，高於過去五年平均值4%，投資人此時進場，有機會獲得較佳的收益率，適合分批加碼進場。

國泰投資級公司債基金經理人李育齡說明，2024年因美國開始啟動降息，公債成為市場大熱門，而市場看好美國金髮女孩經濟，無需過度擔憂企業違約風險，但今年以來美國多項經濟數據好壞分歧，布局債市仍以投資等級債券為主要核心，才有機會達到用投資穩住投組波動的理財目標。 00725B債券ETF小檔案。(資料來源：國泰投信官網、集保結算所)

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