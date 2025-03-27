川普助攻軍工！00965年內漲幅18.84% 遠超台、美股大盤！0050、QQQ都不是對手

美國科技股漲勢熄火，上周美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）公布最新展望不佳，引發市場對美國經濟前景的擔憂，加上川普政策變化快速，全球科技業通通承受壓力，也間接影響台股整體行情，然而在這樣風雨飄緲的行情下，卻有一檔ETF異軍突起，2025年以來已經上漲18.84%，遠遠甩過台、美股大盤，究竟他有什麼神力可以這樣？今天一次搞清楚。

台灣唯一全球軍工ETF漲勢凌厲

台灣軍工個股最近檔檔飆漲，起因除了全球地緣政治風險加重，最重要的是總統賴清德宣布，台灣國防預算將超過GDP的3%，以應對中國日益增長的軍事壓力。這是對美國要求台灣承擔更多防務責任的回應。

不過對於一般投資人來說，詳細了解軍工個股可能不是這麼容易，這時候就可以透過台灣唯一的全球軍工ETF元大航太防衛科技（00965）來進行布局，讓軍工產業投資不會只侷限在台灣企業上。

尤其在烏克蘭與俄羅斯的戰爭短期看不到實質意義上的停火，而美國又有意想從歐洲淡出軍事力量投入亞洲，現階段歐洲國家的國防預算顯著增長。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）和其他公開數來看，我們可以分成五大重點觀察：

整體趨勢：2023年全球軍費增長6.8%，達2.4兆美元，其中歐洲、中東和亞洲增幅最大。2024年，北約成員國軍費持續攀升，歐洲國家佔北約總支出的比例從2014年的27.5%增至2024年的36.3%。

德國：2024年國防預算達680億美元，較2014年增長約50%。2025年，德國宣布向烏克蘭提供100億歐元（約108億美元）的軍事援助，顯示其在歐洲防務中的領導角色日益增強。

法國：總統馬克龍宣布2025年國防開支佔GDP比例將從2%提升至3%-3.5%，並投資15億歐元升級核導彈技術，訂購更多陣風戰機，強化核威懾能力。

波蘭：2023年軍費激增75%，達316億美元，位居歐洲增幅之首，反映其對俄羅斯威脅的高度警惕。

挪威：2025年計劃將對烏克蘭的軍事支持增加三倍，重點投資火炮、彈藥和無人機，並支持烏克蘭本地生產基地。

法人指出，航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，例如歐洲日前召開緊急峰會，多國領袖共商如何快速建立過去歐洲相對缺乏的國防基礎設施與裝備防備力，積極擴張國防支出，持續推動相關概念股股價持續上漲。

00965為目前國內市場上唯一的國防軍工主題ETF，不僅價格不斷創成立以來新高，今年以來漲幅更高達18.42%，整體績效狠甩台、美股大盤表現，成為國防產業長期趨勢的受惠者，同時也是科技產業震盪時的避風港。

而元大航太防衛科技ETF團隊指出，川普在達沃斯論壇指出北約國防開支應提高到GDP的5%，市場認為航太與國防產業能直接受惠，而積極與歐洲及中東合作的南韓公司更具成長潛力。

涵蓋南韓軍工龍頭有助參與歐洲再武裝行情

這點就很好的助攻了 00965 的成分內容，從上圖可以看到，00965的成分股就包含了南韓的軍工企業，那為何會說南韓企業重要呢?其實是因為「歐洲再武裝的議題上」，南韓其實扮演重要的角色，因為這幾年南韓積極地與歐洲國家合作，進行軍售、技術輸出或聯合開發。00965就包含了南韓軍工企業中最重要的韓華航太持股就來到6.05%是第三大持股，韓華系統來到4.55%，KAI也有3.15%，

南韓軍工出海代表案：

1.波蘭：2022年與南韓簽下約130億美元大單

買了 K2 黑豹坦克、K9 自走砲、FA-50 戰機等等

貨真價實的「歐洲最大軍購案」之一

2.羅馬尼亞：K9自走砲訂單

​2024年7月，羅馬尼亞與南韓簽署價值約9.47億美元的合同，採購54門K9自走砲和36輛K10彈藥補給車。

3.其他歐洲國家：多元合作

​南韓與挪威、芬蘭、愛沙尼亞等國也展開了軍事裝備合作，這些國家已決定引進K9自走砲等南韓製武器。

4.韓華航太的預期：​

南韓最大的防務公司韓華航太預計，到2027年，其在歐洲的陸地武器銷售收入將翻倍，這主要得益於與客戶國家內部生產的合作協議

看到這裡，投資人能了解真正受惠歐洲再武裝的概念股是誰了嗎？其實就是00965這檔涵蓋全球各類軍工企業的ETF，也是台灣唯一的全球防衛型ETF。

原文出處：股股知識＿川普助攻！這檔 ETF 漲幅近19% 贏過台美大盤

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