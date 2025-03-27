川普老愛先衝突再達成共識…其實他很在乎股市！伊森：00757、00662或是0050

美國財長說的骯髒15國，就是4/2以牙還牙關稅的目標，除了明面上的關稅外，還有其他非關稅貿易障礙、政府補貼融資和貨幣操縱帶來的不公平優勢。

或許在投資人眼裡，現在怎麼看台灣都符合非常多條件，著實讓人心驚驚，但伊森認為在真正的關稅條款出來前，現在已經無須保持著過度恐懼的心態，畢竟該殺的大盤或個股，應該是都已經灰飛煙滅了，重點是放在4/2號之前，我們是用甚麼姿態進入這組數據，或是說這段時間官員們有了甚麼新的表態。

例如不久前，川普的前國家經濟委員會主任 Kevin Hassett 就表示，市場似乎高估了政策的範圍。

「我們從市場看到的一件事是，他們預計每個國家都將被徵收如此巨大的關稅，但我認為市場需要改變他們的預期，因為不是每個人在貿易上欺騙我們，只是少數國家，而這些國家將看到一些關稅。」

同時，財政部長 Scott Bessent 在上周也有類似表示，他認為鋼鐵和鋁的關稅可能不一定會增加各國的稅率。

「隨著4月2日越來越接近，我們將會有更好的感覺」，這是他上週告訴 Fox Business的原話。

無三不成禮，這幾日川普也發布了相關的訊息，他將在未來幾天宣布對汽車進口徵收關稅——並表示各國將在下週的「互惠」關稅中得到減免。川普說：「我可能會給很多國家減稅。」

如今，受到美國關稅威脅的國家紛紛與川普政府官員會面，提出讓步和其他防禦性回應，以獲得對等關稅的豁免。

歐盟貿易主管馬羅斯·塞夫科維奇定於週二與商務部長霍華德·盧特尼克和美國貿易代表傑米森·格里爾舉行會晤。印度政府計劃在美國代表團週二抵達印度進行雙邊貿易會談時尋求豁免。

這些訊息串在一起究竟在告訴我們甚麼呢？其實在團隊看來，最重要的是川普團隊的重要人物們，都在向市場放出訊號，雖然伊森不會說這是一個做多或是鴿派的訊號，但在即將到來的4/2號關稅解放日之前，川普團隊確實想調節市場的預期，顯然他們還是在乎市場表現的，沒有甚麼完全不看的說法。

而自全球金融危機以來，標普500 已發生過15次跌破200日移動平均線。如果投資者在崩盤當天買入指數，一年期平均回報率為 17%。

在過去 15 次紀錄中，只有一次的一年報酬率為負。而從三年後來看平均回報率為 58%，即每年 16%。

總結來說，現階段的殺盤更多來自於高估值的市場與投資人彼此多殺多的踩踏與關稅的擔憂，並不是真正的因為通膨或是衰退的到來導致，投資人其實每年都會看到一兩次5-10%的大盤回檔，但長期來看這些時間都是最好的價值投資位置，如今投資人反而可以留意關稅落地帶來的利多出盡，思考人棄我取的道理，觀察台美股市值型ETF的表現。

想知道更多產業與經濟趨勢？歡迎訂閱伊森的頻道：投資伊森

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。