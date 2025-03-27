2024年低內扣費用ETF的含息總報酬比較！雨果：006208表現最亮眼市值型ETF

此表列出2024年前15檔低內扣費用的ETF，與其在2024年的含息總報酬。總報酬40%以上的以紅色底色標示，15%以下的以灰色底色標示。

我們可以看到，標示紅色（總報酬高於40%）的ETF，幾乎都是市值型的ETF，或是台灣科技股，譬如0052、00881與0053。標示灰色（總報酬低於15%）的兩檔都是高股息型ETF。這與2024年主漲台積電與電子類股有關。

另外看到綠色的部分，幾乎都是類市值型的ETF。如00922與00850都是有含ESG選股要求的市值型ETF，而且有單一個股權重上限30%的限制，剛好就限制了台積電對這檔ETF的貢獻。

00690雖然挑選了台股的30檔菁英企業，號稱表現能比0050更穩健，不過也因為有單一成分股權重上限20%的條件，讓台積電的漲幅無法為這檔ETF貢獻太多。而00888則同樣是有ESG與單一個股權重不超過30%的條件，加上還有股息殖利率的加權因子，令其在2024年的表現屈居市值型之末。

比較這些ETF在2024年的內扣費用與含息總報酬，在排除只投資特定產業（純科技股）的標的後，在台積點與電子類股上漲的情況下，006208還是表現最亮眼的市值型ETF。

但在0050於今年一月調降了保管費與經理費後，與006208的較量又重新開始，我們可以在2026年再回頭統計，2025年這兩檔的含息報酬與內扣費用，何者較佳。

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