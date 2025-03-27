台灣50系列ETF 規模創高

不確定性因素壟罩，台股持續在年線下震盪，不過，逢低買盤持續進場，推動富時臺灣證券交易所臺灣50指數系列ETF規模創新高，首度突破7,100億元關卡，資金勇於加碼市值型ETF，意味買盤持續看好台股後市成長空間。

根據CMoney統計至25日，三檔追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50系列指數規模達7,114.16億元，創下新高，累計今年以來規模增加約893.9億元或14.3%。

其中，境內最大一檔元大台灣50（0050）規模接近5,000億元關卡，達4,968.61億元；富邦台50也達2,125.15億元；另外，新兵的聯邦台灣精彩50則募集約20.4億元。

聯邦台灣精彩50是聯邦投信的首檔ETF，追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，成分股涵蓋與富時臺灣證券交易所臺灣50指數相同股票，與元大台灣50與富邦台50所追蹤指數成分股一模一樣，差別在於有單一個股權重上限30%設計。

市場不確定性之一就是美國總統川普預計於4月2日宣布針對各國課徵對等關稅。元大投信指出，根據外資分析，台積電承諾加碼赴美投資，為當前談判結果中較佳情境，台灣的戰略價值也發揮關鍵籌碼作用。

此外，CoWoS需求持續攀升，但始終供不應求，而其中有超過九成以上的產能掌控在台積電手中，若以晶圓製造技術分布來看，台灣在先進製程技術領域持續領先，台灣將是美國「再工業化」不可或缺的夥伴，顯示川普關稅戰對台灣影響性可控，台美將更加緊密。

隨著4月2日即將到來，目前投資氛圍低迷，儘管台股基本面健全，不論外銷訂單及企業獲利持續成長，經濟動能維持擴張，但受到川普的關稅政策影響，短線仍有下探的風險。

富邦投信認為，短線配置上需更加謹慎，配置上仍建議買黑不買紅策略，等待反彈的機會。

聯邦投信指出，過去經驗顯示，無論是IBM、Motorola、Nokia，還是台灣的HTC等公司，曾經也處於行業的巔峰，但最終未能長期保持領先地位。經濟與產業有起有落，投資人應該保持風險分散的意識，建議採ETF一籃子投資方式，有效避免單一公司風險。

儘管投資台積電對於台灣投資人來說具有極大的吸引力，但仍須謹慎面對單一公司風險。聯邦投信建議投資人，雖然投資台灣市值前50大公司是經典且穩定的選擇，但在配置投資比重時，需要注意風險分散。

無論是在短期波動中還是在長期投資中，分散風險始終是成功的關鍵。通過適度調整持股結構，投資人可以減少單一公司影響，並增加確保長期投資能夠走得更穩健的機會。提醒投資者應該保持謹慎，不因市場的短期波動而過度焦慮，並根據市場環境適時調整自己的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。