0050定期定額買 複利驚人

投資人從存個股走向存ETF，根據證交所統計，元大台灣50（0050）定期定額交易戶數呈現持續增加，截至2月底已突破32.53萬人，高居市場第一，遠遠超定期定額個股戶數，存20年將有機會坐擁千萬資產。

投資元大台灣50免去擇股難題，其成分股涵蓋證交所個股定期定額前十大標的，如台積電、兆豐金、玉山金等。

根據理柏資訊（2004年12月31日至2024年12月31日）資料顯示，定期定額投資元大台灣50每月1萬元，五年投入金額為60萬元，累積資產破百萬來到103萬元；10年投入金額為120萬元，累積資產來到306萬元；拉長到投資20年時間來看，投入金額為240萬元，累積資產將來到1,037萬元，顯示善用時間的複利效果，就有機會像滾雪球一樣，把資產愈滾愈大。

1月24日起元大台灣50新版費用率正式生效，經理費從0.32%降至約0.11%、保管費從0.035%降至0.03%，合計費用率為目前所有台股ETF最低。採隨規模增加費用率持續調整的架構，現今規模已經來到4954.08億元，距離費用率再調降的5,000億元門檻不遠。

下一階段，元大台灣50將以回發行價36.98元附近進行整數倍分割，預定於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，且持有1股也能投票，目前預計將有約百萬受益人參與投票。

元大台灣50擁直接參與台灣市值成長優勢，並衍生出生態圈，其中，元大台灣卓越50 ETF連結基金有設計不配息級別，提供股息自動再投入的新選擇，減少配息所帶來的稅務成本（二代健保、綜所稅等）與再投入成本（時間延遲、手續費等），更能達到放大資產複利效果，適合沒有現金流需求的年輕族群或高資產族群。

觀察臺灣50報酬指數走勢圖可以發現，這20年來呈現長多走勢，不過，仍有波段回檔風險、且該指數為完全集中投資台股，連結的元大台灣50為單一市場股票型ETF，元大投信也提醒投資人，在布局前仍應妥善規劃資金投入，以避免過度承受波段大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。