00919月配版本？00961兼顧「高息」與「成長」多項指標上超越老前輩

在高股息ETF的世界裡，00961（FT臺灣永續高息ETF）和00919（群益台灣精選高息ETF）就像兩位明星選手，各自擁有獨特的魅力與粉絲群。但近期，00961以亮眼的績效和創新的設計，成功吸引了市場的目光，甚至在多項指標上超越了老牌選手00919。

今天，我們就用一場「ETF擂台賽」來看看這兩位選手的特點，並揭示為什麼00961能成為你的投資新寵！

第一回合：選股邏輯與核心理念

00961的優勢：ROE成長率的篩選機制讓00961更像是「高息中的成長股」，而ESG的加入則進一步降低了投資風險，讓你賺得安心又放心！

第二回合：成分股與產業分布

00961的優勢：產業分布更均衡，降低了單一產業波動對整體績效的影響，特別是在市場震盪時展現出更強的抗跌性。

第三回合：配息機制與投資體驗

00961的優勢：月配息的設計特別適合需要穩定現金流的投資者，無論是退休族還是想要定期加碼的年輕族群，都能輕鬆享受「每月領息」的快感！

第四回合：績效表現

00961的優勢：在市場震盪中展現出更強的抗跌性，穩健的績效讓它成為資金避風港的首選。

如果00919是一位穩重的「高息老將」，那麼00961就是一位兼具「高息」與「成長」的全能新星！它不僅能提供穩定的現金流，還能讓你在市場震盪中享受更低的波動與更高的成長潛力。以下是00961的三大亮點：

1. ROE成長率篩選：專注於高獲利能力的企業，讓你的投資更有底氣。

2. ESG篩選機制：降低風險，支持永續發展，讓投資更有意義。

3. 月配息設計：穩定現金流，滿足多元化的投資需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。