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台股 ETF 受益人達1,074萬人、連創三周新高 這3檔周增逾萬人最夯

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人近一周增加前十名的台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/3/21*當周新成立）
受益人近一周增加前十名的台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/3/21*當周新成立）

大盤近三周跌二漲一，上周上漲1.1%，台股ETF投資人熱情持續加溫，根據集保戶股權分散3月21日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增10萬7,765人，今年來增加51萬5,169人，總人數達1,074萬1,005人，連續三周創下歷史新高。

進一步觀察，台股ETF本周新增1檔富邦旗艦50（009802），總檔數達68檔。再以單檔表現來看，總共有28檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有19檔，單周受益人增加最多的是新成立的009802，增加5.3萬人；如果扣除新成立ETF來看，群益台灣精選高息ETF（00919）周增3.2萬人，人氣最旺；另外元大台灣50（0050）也增加萬人以上。整體而言，大盤上周上漲，投資人還是偏愛台股高息ETF。

群益投信ETF研究團隊指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人參與台股投資的好選擇。由於台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，AI帶動台股整體獲利，2025與2026年持續成長想法維持不變，只是成長幅度下修而已，亦是台股下檔的最大支撐。非電族群方面，烏俄戰爭從川普開始介入，現已進入談判階段，利空利多來回，原物料（水泥、鋼鐵與塑化）與散裝轉為高檔盤整，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港。對電子產業獲利成長保持樂觀態度，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期2025年第2季台股將在區間格局，大盤後市仍不看淡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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