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千萬砸00878、0056、00919每月領9萬未來恐行不通！分析師：不如買0050或006208

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

很多人選擇ETF來獲得穩定的配息。最近有位網友在Dcard上分享了他的投資經驗，他投資了0056、00878和00919，總資金大約1000萬元，每個月能領到9萬元的股息。不過，這引來不少網友的嘲諷，大家覺得高股息的選擇不如投資市值型ETF，甚至有人批評他承擔的風險差不多，但收益卻比較少。

不過，也有支持者認為高股息可以提供穩定的現金流，還強調這是一種防禦性的投資策略。

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對此，摩爾證券投顧分析師何基鼎，發表他的看法：

投資0056、00878還有00919，總共買了一千多萬，平均每月可以領約9萬股息，真的這麼好賺嗎？

可能借了一千多萬的房貸，買了兩千萬的房子，先付了一些，剩下的錢全部去買高股息的ETF。

配息計算

元大高股息（0056）：去年配息4.28元，歷史殖利率9.2%

國泰永續高股息（00878）：去年配息2.01元，殖利率8.75%

群益台灣精選高息（00919）：去年配息2.8元，殖利率11.1%

估計約適用1100到1200萬去買以上這三檔ETF，按照目前的殖利率，可以穩穩地平均每個月賺9萬以上的配息；但這些收益的前提是...

1.0056每年都會給你4.28元的配息

2.00878每年一定要給你2.01元

3.00919每年一定要給你2.8元

ETF股息獲利來源

股票的配息

資本利得（賺價差）

高股息的ETF可能都有入不敷出的狀況；也就是說，賺的錢可能不夠花。

目前的台股震盪，資本利得難以賺取。去年配息的好賺主要是因為市場上漲，而今年可能面臨困難。

0056

長榮：4.03%
聯詠：3.74%
瑞昱：3.4%

長榮的殖利率高達14％多雖然高，但0056僅持有4％，其他成分股的殖利率都低於長榮（拖下去），所以整體殖利率難以達到9.2%。

00878

聯詠：5.87%
聯發科：3.71%
華碩：5.27%

所有成分股都不到去年的殖利率8.75%，未來配息可能不如預期。

00919

聯發科：3.7%
長榮：9.9%
聯電：9.9％

整體來看，達到11%的難度很高。

結論

許多人會說未來的配息可能會很高，但實際上，殖利率高達5%以上的權值股並不多。以聯電為例，雖然營收有所成長，但每股盈餘卻在下降，配息未來可能會減少。

因此，與其投資高股息ETF，不如考慮投資0050或006208這種指數型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 市值型

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