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千萬買0056、00878、00919月領9萬有「兩問題」！用00905市值型ETF補強參與市場成長

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

近期，一位網友在Dcard論壇上發問，自己總共投資了1000萬元於0056、00878、00919等高股息ETF，每月享有約9萬元的配息收入。他原本是想請教這樣的投資組合是否適合長期持有，卻意外引來不少網友的批評。

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對此，理財專家指出，這位投資人的ETF組合存在幾個值得注意的問題...

首先，投資組合缺乏市場代表性，特別是缺少像台積電（2330）這樣的科技龍頭股，導致無法充分參與台股市場的成長機會

其次，雖然00919的配息率吸引人，但因為成立時間較短，尚未經歷完整的市場循環考驗，加上包含較多景氣循環股，市場下跌時可能面臨較大的波動風險

理財專家建議，投資人可以考慮在現有投資組合中加入市值型ETF，以增加多元性。例如：FT臺灣Smart（00905），根據最新市場數據顯示，該ETF的台積電持股比重維持在31.54%的適中水準，近兩年的含息報酬率達到59.4%，展現出良好的投資效益。

「選擇ETF時，不僅要看配息率的高低，更要關注整體表現與風險控管機制。」理財專家解釋，00905採用的選股策略較為均衡，透過設定個股權重上限來分散風險，有助於在不同市場環境下維持穩定的表現。

對於需要固定現金流的投資人，專家建議採取「配置平衡」的策略：「不必將所有資金都投入高股息ETF，可以保留一部分資金配置在市值型ETF，當需要現金時再靈活調整持股。這樣不僅能享有穩定的配息收入，還能分享市場成長的獲利機會。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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