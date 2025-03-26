00757這波反彈一口氣漲10.9％！ 股添樂：00971、00924、009800我中目中最佳選

本波台股&美股最大修正幅度：

台股：-9%

標普500：-10.5%

納斯達克：-14.7%

3月中以來的反彈：

台股：+2.9%

標普500：+5.1%

納斯達克：+6%

站在誰跌深就買誰的角度上，今年美股科技股真的是一個不錯的選擇。當然你現在看到上漲才想要進場，說不定4/2對等關稅出來又要住進套房了。

今年最佳策略絕對是蹲點等下跌，這些過去估值偏高的科技股都有機會打折撿便宜。

心臟夠強的抄個股，像特斯拉3個月跌55%，最近不到1個月可以漲33%；輝達2個月跌30%，半個月漲15%。

如果無法接受這種波動，相關ETF算是相對安全的替代選項。

例如:00757這波反彈一口氣漲10.9%，可惜就是貴了，現在一張要價100塊

很多人過去都沒投過美股，如果這個時間點要挑一檔同時兼具「鎖定科技巨頭」與「便宜」的入門選項，我心目中最佳選目前就3檔：

1.復華標普500成長（00924），股價24塊，本波反彈6.6% 2.野村美國研發龍頭（00971），股價14塊，本波反彈6.7% 3.中信納斯達克（009800），股價9.3塊，本波反彈6.1%

當然了，如果你真的很擔心4/2川普對等關稅有可能引發全面貿易戰的疑慮，有沒有更安全的選擇？

其實也是有的：

1.黃金存摺 2.定存/活存 3.床板下

除了3可能會衍生其它風險，1跟2絕對是當前最安全的選擇，不過我自己是不會這麼做。

最近我的影音也有聊這個話題喔！

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