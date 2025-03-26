00938第三條路是「低波動版的市值型ETF」？今年以來它績效唯一正報酬

金管會主委彭金隆在立法院財委會中表示，自川普上任以來，其關稅政策對台股造成了一定的波動，但這些波動仍然在合理範圍內。儘管近期外資持續賣超台股，累計金額已達3550億元，整體持股水位卻未見顯著變化。此外，約有25個產業的營收仍在穩定成長，顯示市場基本面具有強大的韌性。

凱基台灣優選30（00938）以其創新的投資策略，力求為台股長期投資開創一條新的道路，即「價值投資」。該基金旨在追求超越市值型的超額報酬，並在市場波動時保持相對抗跌的特性。它引入了低波因子的概念，使得在大盤上漲時能夠獲得更高回報；而在下跌時，因為價值與低波的關聯性，亦能減少損失。

與0050和006208等市值型基金不同，00938從市值中挑選前300大的企業，選股範圍相對較廣（不設置市值或股息篩選門檻），並根據市場行情靈活配置於電子、傳產或金融領域，從而有效分散投資風險，擴大獲利機會。它通過營業利益、每股盈餘、ROE、ROA等指標，挑選財務體質穩健的公司。

目前，00938的投資組合中金融股占比較高，每年5月和11月將定期進行股權審查與換股，以持續為投資人尋找優質標的。

截至25日，今年以來的報酬相比其他市值型和主題科技型的ETF中，00938是唯一實現正報酬的ETF，展現出「穩中求勝」的特色。

既非市值型基金，也不是主打配息的配息ETF，從投信定位上來看，能算是「比市值型更抗跌且有望獲取超額報酬的ETF」。由於與大盤的相關性較高，可視為另類大盤，因此其漲跌與大盤的漲跌有著較高的相關性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。