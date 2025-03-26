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非投等債 ETF 受益人數逆勢增 00953B 維持高配息4月1日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一周受益人增加前十名的債券ETF。資料來源：CMoney
近一周受益人增加前十名的債券ETF。資料來源：CMoney

根據集保中心3月21日最新一周債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF中近一周受益人雖然呈現增加的有29檔，不過整體受益人是減少6,779人，總人數來到2,049,676人，今年來呈現負成長減少52,018人。觀察本周受益人增加最多的前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，其中，群益優選非投等債ETF（00953B）周增加千人以上人氣逆勢居冠。

法人表示，布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，顯示出配息維持新高的債券ETF還是較受投資人青睞，00953B最新一次配息金額維持新高0.07元，預估單次配息率近0.68%、年化配息率逾8%，除息日為4月2日，想參與00953B這次領息的投資人，最晚需在4月1日買進。

ETF理財達人指出，伴隨著市面上債券ETF產品更趨多元，流動性也越來越好，並大多具有穩定配息機制，更是吸引不少投資人透過債券ETF來卡位布局，不僅以此建立穩健收益部位，亦有望掌握後續資本利得契機。

在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰強調，S&P 500企業獲利年增率17.1%，營收年增率5.2%。從企業財報來看，股市或因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能，但鑒於企業仍維持獲利狀態，財報仍屬穩健，故企業違約風險料仍可持穩在低檔，非投等企業基本面料仍不受影響。

近期市場雖因不確定因素導致風險趨避，但預估在整體企業財務狀況持堅，現金流疑慮低，以及景氣衰退機率不高的情況下，票息較高、存續期間較短、信評較高的非投資等級債仍正向看待其後續表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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