「00878+00933B+金控股」退休後穩定年領百萬！小犬：用股息+債息生活

許多人會投資ETF，以達到領配息的目的，有網友投資0056、00878、00919，總資金約1000萬元，他每月可領9萬元的股息。想不到卻有大批網友嘲諷，選擇高股息不如投資市值型，甚至狠酸他是「背著差不多的風險但賺的更少」，還有人嗆「好歹加個00713吧」。

2025-03-26 08:49