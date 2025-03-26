「00878+00933B+金控股」退休後穩定年領百萬！小犬：用股息+債息生活
退休後，希望每年穩定領取100萬元，可以透過股息+債券收益來達成，避免本金過快耗盡。
以下是完整規劃：
1、計算所需資產規模
假設投資組合的平均殖利率5%，那麼：
100萬 ÷ 5% = 2,000萬元，即需累積2,000萬元資產，才能每年穩領100萬。
2、設定資產配置
為了兼顧收益與穩定，建議以下配置：
高股息ETF（40%）：0056、00878、00919 → 提供穩定現金流。
金控股（30%）：兆豐金、第一金、華南金、合庫金 → 低波動、高股息。
債券ETF（30%）：00937B（投等債）、00933B（金融債）→ 降低風險、確保穩定收益。
3、退休前如何準備
30-50歲累積資產：定期定額投資，市場回檔時加碼，提高本金。
股息再投入：讓複利滾動，盡快達到2,000萬資產目標。
債股調整：接近退休時，逐步增加債券ETF比重，提高資產穩定性。
4、退休後如何提領
以股息+債息支應生活費，本金不動或僅少量提領，確保長壽風險。
適時再平衡，如遇市場大跌，可調整資產配置，確保資金安全。
只要提早開始，透過穩健投資、確保現金流，每年穩領100萬退休金，無憂度過後半人生！
◎本文內容已獲小犬的投資日誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言