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「00878+00933B+金控股」退休後穩定年領百萬！小犬：用股息+債息生活

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
退休金示意圖／聯合報系資料照片
退休金示意圖／聯合報系資料照片

退休後，希望每年穩定領取100萬元，可以透過股息+債券收益來達成，避免本金過快耗盡。

以下是完整規劃：

1、計算所需資產規模

假設投資組合的平均殖利率5%，那麼：

100萬 ÷ 5% = 2,000萬元，即需累積2,000萬元資產，才能每年穩領100萬。

2、設定資產配置

為了兼顧收益與穩定，建議以下配置：

高股息ETF（40%）：0056、00878、00919 → 提供穩定現金流。

金控股（30%）：兆豐金、第一金、華南金、合庫金 → 低波動、高股息。

債券ETF（30%）：00937B（投等債）、00933B（金融債）→ 降低風險、確保穩定收益。

3、退休前如何準備

30-50歲累積資產：定期定額投資，市場回檔時加碼，提高本金。

股息再投入：讓複利滾動，盡快達到2,000萬資產目標。

債股調整：接近退休時，逐步增加債券ETF比重，提高資產穩定性。

4、退休後如何提領

以股息+債息支應生活費，本金不動或僅少量提領，確保長壽風險。

適時再平衡，如遇市場大跌，可調整資產配置，確保資金安全。

只要提早開始，透過穩健投資、確保現金流，每年穩領100萬退休金，無憂度過後半人生！

◎本文內容已獲小犬的投資日誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 退休

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