00922大盤ETF超適合Y、Z世代投資！剛起步工作沒很久的小資族也買得起

現在網路上其實流傳一句還蠻流行的話，就是00後要來整頓市場了！不知大家有沒有感覺到？

尤其是這個X、Y、Z世代，三個世代的人組合在一起，不僅溝通上有一點挑戰，甚至是一些投資心法都有一些差異。

Z世代是指20幾歲的年輕人！Z世代常常被稱為數位原生世代，也就是1990到2010出生的。而Alpha世代就是這數位原生世代的子女。

現在三個世代的投資心法，其實有稍微的不同...特別準備了來自網友的問題，有來自各個族群的投資問題。

問題一：Z世代的投資小白

Z世代的投資小白提問：身邊的朋友都在存ETF，可是到底是大盤型比較適合他，還是高股息呢？

大盤型ETF一般又稱為市值型ETF，主要是追蹤特定的大盤指數，追求長期的資本利得 高股息ETF則擁有不同的配息機制，很適合拿來規劃現金流

可以發現，市值型會比較適合想要追求長期的報酬；而高股息則比較適合想要有現金流的投資人

30歲上下的Z世代，雖然很擅長運用數位理財工具來獲取理財知識，但能夠投資理財的資金常常較有限，能透過定期定額的方式去買市值型的ETF，堅持長期投資，有機會幫自己的資產增值。

那薪資的另外一部分，可拿來做自我成長的培養，像是上上課或者是考取些證照，為人生創造未來更多的可能性...

問題二：Y世代的新手媽媽

一位新手媽媽：是存股族，過去都用零股來買台積電（2330），但是覺得個股的風險比較大，因此想要投資一些ETF。

台灣的護國神山台積電是非常有競爭力的公司，也是很多股民很愛存股的一檔股票。但持有單一個股，畢竟波動和風險都會比持有一籃子股票的ETF來得高。

如果想擁有台積電，但不想只有台積電的話，就會比較適合這種大盤型的市值型ETF。

那有沒有什麼樣的標的呢？如果要選擇這個大盤型的ETF，我們第一個可以關心這個台積電的權重。我們熟知加權指數，其中台積電在加權指數的權重大概就是30至40%之間。那就是一個既有代表性又可以分散風險的自然權重。

所以在投資朋友可以考慮市值型的ETF中，選台積電的權重大概是維持這個30%到40%之間，不要過高...國泰台灣領袖50（00922），台積電的權重長期都維持在30%左右。

00922是什麼樣的標的？

00922主要是追蹤MSCI臺灣領袖50精選指數，聚焦市值大、流動性加、獲利穩定的50檔領袖級台股企業。

會不會很貴？

1.一張只要2萬多 2.一年還有2次的配息機制 3.適合長期想要參與台股市場的投資人

像剛起步、工作也沒有很久的小資族，應該都是可以買得起！

債券ETF的建議

市值型和更早之前說到的高股息之外，近兩年債券ETF也非常的夯。針對各個族群XYZ三種世代的投資布局，什麼樣建議？

X世代

為獨立務實的族群，目前大概這個世代可能都開始做退休規劃，所以資產的分散和穩定度是非常重要的；建議X世代可以提高債券的ETF比例到五成到六成左右，剩下可以配置在有現金流的高股息ETF和有成長性的市值型ETF。

Y世代

個性比較堅韌，而且擅長團隊合作，這個世代目前大概是位於這個關鍵的累積資產的階段。一方面薪資收入持續在創高，二來就是理財知識也比較豐富，所以建議可以投入市值型和高股息ETF各一半，甚至可以擴展到自己比較熟悉的主題型，像是科技型、半導體或者是網路資安等...

Z世代

那Z世代理財規劃主要就以市值型為主，若還有閒置資金，可以撥出10%到20%的資金來配置一些追求高成長的主題型ETF，如AI或者是數位支付資產等。最重要的是持之以恆、長期買進。

投資時間要把它拉長，才可以得到複利的效果，投資不搶快。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。